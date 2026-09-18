Größter Erfolg der Karriere Gold und Bronze für Oskar Steitz bei der Schüler-DM 18.09.2026, 12:40 Uhr

i Mit der schnellsten Zeit auf dem dritten Rang: Oskar Steitz vom KSV Bad Kreuznach erkämpft sich bei der Schüler-DM die Bronzemedaille. Neumann

Der Herbstslalom steigt am Samstag und Sonntag am Bad Kreuznacher Salinenwehr. Dort trainieren Woche für Woche die starken Schüler des KSV, die jetzt bei der DM für Furore sorgten.

Die Kanuslalom-Talente des KSV Bad Kreuznach sorgten bei den deutschen Schülermeisterschaften in Hohenlimburg mit beeindruckenden Leistungen für tolle Momente. In Oskar Steitz, Theo Herrera, Rick Bahmann und Hilda Steitz hatten sich vier KSV-Athleten aufgrund ihrer starken Leistungen für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert.







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