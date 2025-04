Am ersten Mai-Wochenende werden in Markkleeberg die Plätze in der Kanuslalom-Nationalmannschaft final vergeben, wenn dort der zweite Teil der Qualifikationsrennen ausgefahren wird. Um sich mit der Strecke vertraut zu machen, ist die gesamte nationale Spitze schon an diesem Wochenende in Markkleeberg bei einem Weltranglistenrennen am Start. In dieses wurden die deutschen Meisterschaften im Kajak-Cross integriert – gleich zu Beginn der Saison geht es also um den ersten Titel.

Vom Kanustandort Bad Kreuznach sind alle Topathleten nach Markkleeberg gereist. Bei den Frauen stehen Ricarda Funk und Paulina Pirro am Start. In der U18 greifen Katharina Neßelträger und Milena Nikitina ins Geschehen ein. Bei den Männern versucht Simon Schiel (alle KSV), vor zwei Jahren Dritter bei der Cross-DM, erneut einen Überraschungserfolg zu landen. Dabei trifft er auf die Dietz-Brüder Enrico und Josh vom RKV. In der U18 schickt der KSV Tarek Lehmler, Jan Zimmer und Ron Bahmann ins Rennen.