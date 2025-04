Die dritte Mannschaft des SV 1858 Idar-Oberstein steht aktuell am besten da. Sie belegt Platz zwei in der 2. Kreisliga. Das erste Team hinkt dagegen zur Saisonmitte etwas hinterher.

Gemischt verlaufen die Auftritte der Gewehrschützen des SV 1858 Idar-Oberstein in der 2. Kreisliga, der Bezirksliga Rhein-Nahe und der Pfalzliga Rhein-Nahe. In der 2. Kreisliga wächst die 3. Auflage-Luftgewehrmannschaft um Mannschaftsführerin Pia Seimetz-Latz immer mehr zu einer Einheit zusammen. Bis auf den Wettkampf gegen den SC Nahbollenbach, wurden alle anderen Partien gewonnen, und so liegt der SV 1858 Idar-Oberstein nun folgerichtig hinter dem SC Nahbollenbach auf Platz zwei der Tabelle.

Vor allem Pia Seimetz-Latz und Bernhard Kaschubinsky überzeugen und schaffen es aktuell mit Platz drei und sieben unter die Top-Zehn der Einzelwertung. Stefanie Thomas mit Platz 15 und Karl-Heinz Fuhr mit Platz 16 in der Einzelwertung runden das gute Mannschaftsergebnis ab.

Carmen Brenner ist beste Schützin des Bezirksliga-Teams

In der Bezirksliga Rhein-Nahe überzeugen die Kleinkaliber-Auflage-Schmuckstadtschützen mit soliden Leistungen in einem starken Starterfeld. Nach der Hälfte der Wettkämpfe findet sich die 2. Mannschaft hinter dem SV Fürfeld I, dem SV Erbes-Büdesheim I und dem SV Windesheim III auf Platz vier der Tabelle wieder. Auch in der Bezirksliga musste sich die Mannschaft um Mannschaftsführer Marco Brenner bisher nur einem Team, nämlich dem SV Windesheim II, knapp geschlagen geben.

Als beste Schützin belegt Carmen Brenner aktuell den sechsten Platz der Einzelwertung. Marco Brenner verfehlt mit Platz elf die Top Ten der Einzelwertung nur knapp. Jörg-Oliver Thomas mit Platz 15 und Karl Burock mit Platz 18 schaffen es noch unter die Top 20.

Im Tabellenkeller der Pfalzliga geht es eng zu

In der Pfalzliga Rhein-Nahe läuft es für die Kleinkaliber-Auflage-Schützen um Mannschaftsführerin Uta Giesen nicht so gut. Und so belegt die 1. Mannschaft des SV 1858 Idar-Oberstein aktuell den letzten Tabellenplatz in dieser Klasse.

Da die Abstände in der unteren Hälfte der Tabelle allerdings gering sind, ist bis zum Saisonende noch einiges möglich. Der SV 1858 Idar-Oberstein kann also noch aufholen und ein besseres Ergebnis im Verlauf der zweiten Hälfte der Runde einfahren. An der Tabellenspitze der Pfalzliga muss sich der Daueranwärter auf Platz eins, der SV Ingelheim I, dieses Mal hinter dem SV Windesheim I und dem SV Bechtolsheim mit Platz drei zufriedengeben.

Ingrid Hahn schafft es mit ihren guten Leistungen auf Platz sieben der Einzelwertung. Uta Giesen belegt aktuell den 15. Platz. Thomas Klein erreicht mit seinen Leistungen zurzeit den 30. Platz. Christine Fuhr, welche mit erheblichen Problemen bei ihrer Sehkraft kämpfen und sich dementsprechend Augen-OPs unterziehen muss, landet auf dem 34. Platz der Einzelwertung.

Für die zweite Saisonhälfte haben sich die drei Mannschaften noch einiges vorgenommen und hoffen, ihre jeweilige Situation noch zu festigen, auszubauen oder zu verbessern.