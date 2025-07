Bronze holte Georgiy Gezilishvili von den Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach vor einem Jahr bei den offenen deutschen Beach-Wrestling-Meisterschaften. Nun kletterte er auf dem Siegerpodest eine Stufe nach oben. Gezilishvili sicherte sich bei den Titelkämpfen in Oelsnitz im Vogtland die Silbermedaille im Junioren-Schwergewicht (über 80 Kilogramm).

Er war nicht der Einzige aus dem Tiger-Stall, der zu überzeugen wusste. Toghrul Rüstamli, Deutscher Meister im Jahr 2024, startete dieses Mal eine Gewichtsklasse höher (bis 70 Kilogramm) und traf dort auf körperlich überlegene Gegner. Sechsmal musste er in einem starken Teilnehmerfeld in den Arenaring. Am Ende sprang ein ordentlicher vierter Rang dabei heraus.

i Die Bad Kreuznacher Teilnehmer an der Beach-Wrestling-DM (von links): Georgiy Gezilishvili, Kevin Dell, Peter Striehl, Lazar Stupar und Toghrul Rüstamli. Oliver Eich

Die weiteren Bad Kreuznacher Starter waren allesamt Debütanten im Sand, präsentierten sich auf dem ungewohnten Boden aber gut. Vorbereitet hatte sich das Team in der Santa-Fe-Beachhalle in Gau-Algesheim. Bei den Junioren wurden Daniel Dering und Kevin Dell in der Klasse über 80 Kilogramm Fünfter und Siebter. Bis 60 Kilogramm wurde für Lazar Stupar Platz sechs notiert. Zudem belegte Peter Striehl bei den Männern in der Klasse über 90 Kilogramm den vierten Rang.

Beach-Wrestling ist eine Sportart, die 2004 als eigene Stilart des internationalen Ringkampfs in den Weltdachverband United World Wrestling aufgenommen wurde und seitdem erfolgreich durchgeführt wird – auch vom Deutschen Ringer-Bund, der in Oelsnitz mit im Boot war. Sowohl Männer als auch Frauen tragen ihre Wettkämpfe dabei innerhalb eines sieben Meter Durchmesser messenden, sandgefüllten Rings aus. Beim Beach-Wrestling tragen die Athleten passend zu Sommer und Sonne eine lockere Strand-Badekleidung, meist Shorts und Tops. Das Regelwerk ist dabei nicht allzu kompliziert. Mit seiner Dynamik und dem sommerlichen Ambiente wird Beach-Wrestling immer beliebter – auch beim VfL Bad Kreuznach.