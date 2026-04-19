Sprung ist das größte Problem
Gegen die TG Saar ist für Koblenz nichts zu holen
Niklas Neuhäusel wurde mit sieben Punkten zweitbester Scorer der Koblenzer.
Niklas Neuhäusel wurde mit sieben Punkten zweitbester Scorer der Koblenzer.
Wolfgang Heil

In der Kunstturn-Bundesliga verlor die KTV Koblenz gegen die TG Saar mit 23:39. Der Sprung wurde von Koblenz-Trainer Schall als Problem identifiziert.

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Die KTV Koblenz hat in der Kunstturn-Bundesliga weiteres Lehrgeld bezahlt. Vor einem Rekordpublikum von 541 Zuschauern unterlag das „Team vom (R)Eck“ auf dem Asterstein mit 23:39 (4:8 nach Gerätepunkten) gegen die TG Saar. Ausschlaggebend für die letztlich deutliche Niederlage war die zweite Wettkampfhälfte, in der die Saarländer 29 Punkte in Folge erzielten.

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