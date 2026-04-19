Sprung ist das größte Problem Gegen die TG Saar ist für Koblenz nichts zu holen Kilian Jorde 19.04.2026, 11:36 Uhr

i Niklas Neuhäusel wurde mit sieben Punkten zweitbester Scorer der Koblenzer. Wolfgang Heil

In der Kunstturn-Bundesliga verlor die KTV Koblenz gegen die TG Saar mit 23:39. Der Sprung wurde von Koblenz-Trainer Schall als Problem identifiziert.

Die KTV Koblenz hat in der Kunstturn-Bundesliga weiteres Lehrgeld bezahlt. Vor einem Rekordpublikum von 541 Zuschauern unterlag das „Team vom (R)Eck“ auf dem Asterstein mit 23:39 (4:8 nach Gerätepunkten) gegen die TG Saar. Ausschlaggebend für die letztlich deutliche Niederlage war die zweite Wettkampfhälfte, in der die Saarländer 29 Punkte in Folge erzielten.







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