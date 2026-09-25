Als ausgezeichnete Botschafter der heimischen Ruderszene erwiesen sich in Bled/Slowenien beim WorldRowing Masters Karsten Grochowiak und Judith Sopp von der RG Lahnstein und Lisanne Güll vom RV Bad Ems.
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Ein ganz besonderes Kapitel in der Geschichte der Rudergesellschaft Lahnstein (RGL) ist in diesem Jahr geschrieben worden: Erstmals nahmen Ruderer der RGL an den WorldRowing Masters 2026 im slowenischen Bled teil. Karsten Grochowiak und Judith Sopp stellten sich internationaler Konkurrenz.