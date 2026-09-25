WorldRowing Masters 2026 Gegen bärenstarke Mitbewerber alles rausgehauen Stefan Nink 25.09.2026, 11:58 Uhr

i Gemeinsam stark: Judith Sopp und Lisanne Güll (von links) sammelten bei WorldRowing Masters 2026 in Slowenien internationale Erfahrung. getpica.com

Als ausgezeichnete Botschafter der heimischen Ruderszene erwiesen sich in Bled/Slowenien beim WorldRowing Masters Karsten Grochowiak und Judith Sopp von der RG Lahnstein und Lisanne Güll vom RV Bad Ems.

Ein ganz besonderes Kapitel in der Geschichte der Rudergesellschaft Lahnstein (RGL) ist in diesem Jahr geschrieben worden: Erstmals nahmen Ruderer der RGL an den WorldRowing Masters 2026 im slowenischen Bled teil. Karsten Grochowiak und Judith Sopp stellten sich internationaler Konkurrenz.







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