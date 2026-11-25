Gebürtiger Hunsrücker kämpft vor 40.000 Zuschauern
In Düsseldorf geht es am Samstag für den deutschen Profiboxer Agit Kabayel um den WM-Titel. Im Vorprogramm kehrt mit Daniel Bär (früher Dietz) ein gebürtiger Hunsrücker zurück auf die große Bühne.
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Großer Abend für den aus dem Hunsrück stammenden Daniel Bär: Der Boxer, der mittlerweile in Neuwied lebt und trainiert, steigt am Samstag auf der Undercard im Vorprogramm von Agit Kabayels WM-Kampf gegen Nelson Hysa in der Düsseldorfer Arena vor mehr 40.