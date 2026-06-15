Mannschaftswettkämpfe sind eine besondere Herausforderung für Reiter. Die Dressur-Equipe des RFZV Ellerbachtal Gebroth glänzte bei den Verbandsmeisterschaften.
Lesezeit 1 Minute
Einen schönen Erfolg verbuchten die Dressurreiterinnen des RFZV Ellerbachtal Gebroth bei den Verbandsmeisterschaften des Pferdesportverbands Rheinland-Nassau. Bei den Titelkämpfen in Höhr-Grenzhausen sicherte sich die Dressur-Mannschaft, bestehend aus Selina Wolf mit ihrem Pferd Tamira vom Weiherbrunnen-Hof, Regina Susenburger mit King Skip, Svenja Oswald mit Morena und Mannschaftsführerin Ilka Meyer, in einer starken Konkurrenz den ersten Platz.