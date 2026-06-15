Sieg bei Verbandsmeisterschaft Gebrother Dressur-Mannschaft eine Klasse für sich 15.06.2026, 11:28 Uhr

i Die Freude über den Gewinn des Verbandsmeistertitels in der Dressur ist groß bei (von links) Andrea Merg, Trainerin sowie Sport- und Jugendwartin des RFZV Ellerbachtal, Selina Wolf, Regina Susenburger, Svenja Oswald und Mannschaftsführerin Ilka Meyer. Sophie Glockner

Mannschaftswettkämpfe sind eine besondere Herausforderung für Reiter. Die Dressur-Equipe des RFZV Ellerbachtal Gebroth glänzte bei den Verbandsmeisterschaften.

Einen schönen Erfolg verbuchten die Dressurreiterinnen des RFZV Ellerbachtal Gebroth bei den Verbandsmeisterschaften des Pferdesportverbands Rheinland-Nassau. Bei den Titelkämpfen in Höhr-Grenzhausen sicherte sich die Dressur-Mannschaft, bestehend aus Selina Wolf mit ihrem Pferd Tamira vom Weiherbrunnen-Hof, Regina Susenburger mit King Skip, Svenja Oswald mit Morena und Mannschaftsführerin Ilka Meyer, in einer starken Konkurrenz den ersten Platz.







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