Viele Reitturniere gibt es nicht mehr in der Nahe-Region. Der RFZV Ellerbachtal gehört zu den Vereinen, die die Tradition hochhalten, und lädt am Wochenende zu seinem großen Sommerturnier.

Mit einem veränderten Konzept wartet der RFZV Ellerbachtal Gebroth auf. Sein traditionsreiches Sommer-Reitturnier geht dieses Mal über drei Tage. „Wir wollten es ein bisschen anders gestalten, wollten alles ein bisschen entzerren“, erläutert Friedrich Müller, der Vorsitzende des RFZV Ellerbachtal.

Die ersten beiden Turniertage sind den Springreitern vorbehalten. Sie legen am Freitag um 13.30 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A* los. Am Samstag geht es auf dem Springplatz, der wie der Abreiteplatz nebenan mit neuem Sand aufwartet, ab 9 Uhr rund. Zum Auftakt steht ein Springreiterwettbewerb auf dem Programm, bei dem Hindernisse bis zu 60 Zentimetern Höhe zu überwinden sind. Mehr als doppelt so hoch können die Hürden sein, die es zum Abschluss des zweiten Tages bei der Zwei-Sterne-Prüfung der Klasse M (Start um 16.15 Uhr) zu überwinden gilt. 130 Zentimeter hoch dürfen die Hindernisse sein, die die Parcourschefs Jochen Raschdorf und Natascha Grünewald gestalten. Das Gros der Prüfungen am Samstag spielt sich auf dem zentral gelegenen Springplatz ab, sodass die Zuschauer das Geschehen von den Sitzplätzen aus verfolgen können. Die einzige Ausnahme ist der Reiterwettbewerb Schritt-Trab, der auf dem Dressurplatz geplant ist.

„Wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen, ob wir unser Traditionsturnier nicht auf einen anderen Termin legen. Zum Beispiel raus aus den Ferien und auch raus aus der Hitze.“

Friedrich Müller

Mit verschiedenen Reiterwettbewerben und dem Führzügelwettbewerb haben die Ellerbachtaler viele Prüfungen für den Nachwuchs im Angebot. Umso enttäuschter ist Müller über die teils geringen Meldezahlen. Ein Grund könnte der Termin in den Sommerferien sein. „Die Nennzahlen sind allgemein zurückgegangen. Trotzdem kommt es mir in diesem Jahr extrem vor, dass etliche Leute direkt zu Beginn der Ferien in Urlaub sind“, sagt der RFZV-Vorsitzende und ergänzt: „Wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen, ob wir unser Traditionsturnier nicht auf einen anderen Termin legen. Zum Beispiel raus aus den Ferien und auch raus aus der Hitze.“

Prüfungen zum Bezirksmeisterschafts-Cup integriert

Für das aktuelle Turnier hoffen die Organisatoren noch auf Nachmeldungen, schließlich haben sie eine schmucke Anlage und ein attraktives Programm zu bieten. Zum Abschluss des dreitägigen Events stehen die Dressurspezialisten im Mittelpunkt. Am Sonntag ab 9 Uhr sind sie auf dem Dressur- und dem Springplatz gefordert. Einer der Höhepunkt ist ab 16.15 Uhr die Dressurprüfung der Klasse M*, die zugleich eine der Wertungsprüfungen zum Bezirksmeisterschafts-Cup 2025 ist. Wie im Vorjahr läuft die Bezirksmeisterschaft über vier Turniere. Nach Rheinböllen ist Gebroth die zweite Station, danach folgen die Turniere in Rehbach und Idar-Oberstein.

Neben den rückläufigen Meldezahlen beklagt Müller auch, dass die Zahl der Helfer schrumpft. Sicherlich spielt auch da die Ferienzeit eine Rolle, zudem feiert eine Reiterin aus dem Vorstandsteam ihre Hochzeit. Trotz aller Schwierigkeiten ist der Vorsitzende zuversichtlich, Sportlern und Besuchern wieder ein schönes Wochenende bieten zu können. Rechtzeitig bis zum Turnierbeginn soll auch die neue Einfriedung des Dressurplatzes fertig sein.