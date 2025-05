Welch außergewöhnliche Sportlerin Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach ist, unterstrich die Slalomkanutin einmal mehr bei den Europameisterschaften in Paris. Zum vierten Mal seit 2014 holte sie sich den kontinentalen Titel im Kajak-Einer der Frauen. Elf Jahre auf höchstem Niveau mitzumischen, das gelingt nur den Allergrößten.

Der Gold-Triumph in Paris war aber nicht nur deshalb der emotionalste EM-Erfolg. „Dass mir ausgerechnet in Paris ein nahezu perfekter Lauf gelungen ist, darüber freue ich mich unglaublich“, erklärte Ricarda Funk und erinnerte einmal mehr daran, dass sie auf dieser Strecke vor einem Jahr ihren zweiten Olympiasieg tränenreich verpasst hatte. „Ich verbinde diesen Ort mit Träumen, geplatzten Träumen“, sagte sie nachdenklich und fügte an: „Und mit ganz viel harter Arbeit.“ Die sich nun ausgezahlt hat. Und so setzte auch ein emotionales Umdenken ein: „Mir ist der Start in Paris nicht leichtgefallen. Vor dem Start sind mir noch einmal ein paar Tränen heruntergeflossen. Aber die konnte ich zum Glück in positive Energie umwandeln. Nun verbinde ich Paris auch mit einem Europameistertitel. Ich bin sehr happy, dass mein im vergangenen Jahr gebrochenes Herz nun vielleicht doch wieder zusammengewachsen ist.“

„Ricardas Fahrt war eine Demonstration. Ich habe selten einen so guten Lauf bei den Frauen gesehen.“

Chef-Bundestrainer Klaus Pohlen

Ricarda Funks größte Stärke bleibt trotz normaler Rückschläge sicher die Fokussierung auf Großereignisse und wichtige Läufe. Bei der EM war sie im Vorlauf Vierte und im Halbfinale Fünfte geworden, im Finale packte sie dann ihre ganze Erfahrung, vor allem aber ihre technischen Fähigkeiten und ihr Wassergefühl aus. Die Bad Kreuznacherin blieb fehlerfrei und lag bärenstarke 3,23 Sekunden vor der Tschechin Gabriela Satkova. „Ricardas Fahrt war eine Demonstration. Ich habe selten einen so guten Lauf bei den Frauen gesehen“, lobte Chef-Bundestrainer Klaus Pohlen. Mit ihrer Zeit von 89,36 Sekunden hätte sich die 33-Jährige im Finale der Kajak-Männer auf Platz neun eingereiht – auch das zeigt ihre außergewöhnliche Begabung.