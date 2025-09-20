Eigentlich dachten alle, dass das Ü-65-Team des GC Edelstein Hunsrück aus der höchsten Golf-Klasse wieder absteigen würden. Doch weit gefehlt – am Ende fehlte nur ein Schlag zum Vizemeister.
Ein bisschen wie Asterix und seine Gallier fühlen sich die Ü65-Golfer des GC Edelstein Hunsrück. Die Kirschweilerer haben sich nach drei Aufstiegen in Folge auch in der höchsten Liga ihrer Altersklasse behauptet. In der 1. Liga Rheinland/Saar ist der GC Edelstein Hunsrück klar der kleinste Klub.