Toller Klassenerhalt GC Edelstein Hunsrück wie die SV Elversberg 20.09.2025, 00:00 Uhr

i Das sind die Golfer, die eine großartige Saison mit Platz drei krönten: Matthias Bauer, Gerhard Moosmayer, Detlef Conrad, Roland Gall, Manfred Rödel, Norbert Petry, Thomas Schickentanz, Winfried Buckert und Jörg Faller. Es fehlen: Wolfgang Bunn, Freddy Kelbassa, Tino Uhl und Ralf Gehrke. Moosmayer

Eigentlich dachten alle, dass das Ü-65-Team des GC Edelstein Hunsrück aus der höchsten Golf-Klasse wieder absteigen würden. Doch weit gefehlt – am Ende fehlte nur ein Schlag zum Vizemeister.

Ein bisschen wie Asterix und seine Gallier fühlen sich die Ü65-Golfer des GC Edelstein Hunsrück. Die Kirschweilerer haben sich nach drei Aufstiegen in Folge auch in der höchsten Liga ihrer Altersklasse behauptet. In der 1. Liga Rheinland/Saar ist der GC Edelstein Hunsrück klar der kleinste Klub.







