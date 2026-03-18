Titelkämpfe in Bad Kreuznach Gastgeber MTV hat im Medaillenspiegel die Nase vorn Olaf Paare 18.03.2026, 13:00 Uhr

i Starker Abgang vom Schwebebalken: Anna-Marie Weyd vom MTV Bad Kreuznach überzeugte bei den Gaumeisterschaften und gewann ihre Leistungsklasse. Klaus Castor

Wer sind die stärksten Turnerinnen in der Nahe-Region? Diese Frage wurde bei den Gau-Einzelmeisterschaften in der Bad Kreuznacher Jakob-Kiefer-Halle beantwortet. Dass die Teilnehmerzahl unter der der Vorjahre lag, hatte einen guten Grund.

Viele Jahre lang ermittelten die Turnerinnen im Sportzentrum in Niederwörresbach ihre Gaumeister. Ein Personalnotstand stellte die Titelkämpfe in diesem Jahr infrage, Helfer fehlten. „Deshalb sind wir als MTV Bad Kreuznach eingesprungen“, berichtete Monika Adrian und fügte an: „Ich habe eine treue Helferschar, auf die ich mich extrem gut verlassen kann.







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