Allerbeste Werbung für den Sport in Lahnstein haben die Rope Skipper der TGO bei den Europameisterschaften im norwegischen Oslofjord betrieben. Für das Sahnehäubchen sorgten Pia Wöhner und Semih Göktepe mit dem Titelgewinn im „Wheel Pair Freestyle“.
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Tolle Eindrücke sammelten Eva Bollinger, Semih Göktepe und Pia Wöhner von der TG Oberlahnstein bei den Europameisterschaften im Rope Skipping im norwegischen Oslofjord. Dass alle drei optimal auf den Höhepunkt der Saison vorbereiteten und von Elisabeth Quraishi bestens vor Ort betreuten Athleten vom Rhein-Lahn-Eck in ihren Disziplinen sogar die Finals erreichten, war ausgesprochen „großes Kino“.