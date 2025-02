Landesmeisterschaft im Schach Fynn Didas sorgt für die größte Überraschung 07.02.2025, 12:05 Uhr

i Geschlossen stark präsentierten sich die Schachfreunde Birkenfeld bei der Pfalzmeisterschaft. Der Verein aus der Kreisstadt feierte einige schöne Erfolge. Mario Ziegler

Unter 25 Vereinen des pfälzischen Schachverbands stellten die Schachfreunde Birkenfeld nicht nur die meisten Spieler bei den Titelkämpfen, sondern sie wurden auch

Das erste große Event des Schachkalenders ist für die pfälzischen Jugendspieler ihre Landesmeisterschaft, die traditionell in Bad Dürkheim ausgetragen wird. Im Konzert der 78 Mädchen und Jungen aus 25 Vereinen, die in acht Altersklassen an den Start gingen, waren die Schachfreunde Birkenfeld mit acht Teilnehmern vertreten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen