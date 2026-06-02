Triathlon-Drama in Freilingen: Während die Frauen des SRL Koblenz in der 2. Liga um den Klassenverbleib kämpfen, sorgt Sophie Schmitz für Aufsehen. Die Männer schwächeln in der Regionalliga.
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Für die Sportlerinnen und Sportler des SRL Triathlon Koblenz ist die Triathlonsaison in vollem Gange. Der erste Saisonhöhepunkt war der Triathlon in Freilingen im Westerwald – für die Frauenmannschaft des SRL, die in der 2. Bundesliga antritt, war dies der Auftakt im Teamwettbewerb und sozusagen ein Heimspiel.