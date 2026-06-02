Koblenzer Zweitligist Für SRL-Teams geht es um den Klassenverbleib Stefan Lebert 02.06.2026, 18:24 Uhr

i Das Zweitligateam des SRL Triathlon Koblenz in Freilingen mit (von links) Lynn Bandmann, Hanna Urban, Sophie Schmitz uns Leonie Reichel. Marco Kather

Triathlon-Drama in Freilingen: Während die Frauen des SRL Koblenz in der 2. Liga um den Klassenverbleib kämpfen, sorgt Sophie Schmitz für Aufsehen. Die Männer schwächeln in der Regionalliga.

Für die Sportlerinnen und Sportler des SRL Triathlon Koblenz ist die Triathlonsaison in vollem Gange. Der erste Saisonhöhepunkt war der Triathlon in Freilingen im Westerwald – für die Frauenmannschaft des SRL, die in der 2. Bundesliga antritt, war dies der Auftakt im Teamwettbewerb und sozusagen ein Heimspiel.







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