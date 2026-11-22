KTV erreicht DTL-Finale Für Koblenzer Kunstturner geht es nach Sieg noch weiter Kilian Jorde 22.11.2026, 11:58 Uhr

i Nikita Prohorov, hier bei seiner Bodenübung, und die KTV Koblenz bezwangen Singen und erreichten als Bundesligavierter das Finale der Deutschen Turnliga. Dort treffen sie am kommenden Samstag in Heidelberg im Kampf um den dritten Platz auf die TG Saar. Wolfgang Heil

Die KTV Koblenz überrascht in der Kunstturn-Bundesliga: Dank eines Sieges gegen StTV Singen qualifizieren sie sich sensationell für das kleine Finale. Vannucchi führt das Team mit Höchstwertungen an.

Die KTV Koblenz hat das vor der Saison Unvorstellbare geschafft. Dank eines 40:29-Sieges (6:6 nach Gerätepunkten) gegen den StTV Singen eroberten die Koblenzer Turner den vierten Tabellenplatz zurück. Damit qualifiziert sich die KTV bereits in ihrer ersten Saison in der Kunstturn-Bundesliga für das kleine Finale und trifft dort am kommenden Samstag beim Finaltag der Deutschen Turn-Liga (DTL) in Heidelberg auf die TG Saar.







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