Die KTV Koblenz überrascht in der Kunstturn-Bundesliga: Dank eines Sieges gegen StTV Singen qualifizieren sie sich sensationell für das kleine Finale. Vannucchi führt das Team mit Höchstwertungen an.
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Die KTV Koblenz hat das vor der Saison Unvorstellbare geschafft. Dank eines 40:29-Sieges (6:6 nach Gerätepunkten) gegen den StTV Singen eroberten die Koblenzer Turner den vierten Tabellenplatz zurück. Damit qualifiziert sich die KTV bereits in ihrer ersten Saison in der Kunstturn-Bundesliga für das kleine Finale und trifft dort am kommenden Samstag beim Finaltag der Deutschen Turn-Liga (DTL) in Heidelberg auf die TG Saar.