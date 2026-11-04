Wichtigstes Duell der Saison Für Koblenz geht’s im Heimkampf ums DTL-Finale Kilian Jorde 04.11.2026, 08:16 Uhr

i Lorenzo Galli an den Ringen – der Italiener im Dress der KTV Koblenz soll am Samstag im Heimkampf auf dem Asterstein gegen den TV Wetzgau wieder für wichtige Punkte sorgen. Wolfgang Heil

Kunstturn-Bundesliga: Die KTV Koblenz startet in die entscheidende Saisonhälfte gegen TV Wetzgau. Wer zieht ins DTL-Finale ein? Spannende Begegnung mit möglichen Überraschungen erwartet.

Die zweite Saisonhälfte der Kunstturn-Bundesliga beginnt für die KTV Koblenz mit einem echten Kracher. An diesem Samstag empfängt das „Team vom (R)Eck“ ab 18 Uhr den TV Wetzgau in der Sporthalle der Realschule Plus auf dem Asterstein. Im Duell des Tabellenvierten (KTV) gegen den Tabellenfünften wird sich voraussichtlich entscheiden, welches Team ins Finale der Deutschen Turn-Liga (DTL) Ende November in Heidelberg einziehen und dort um die ...







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