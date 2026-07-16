Nach Negativlauf und Pause Für Fighting Farmers beginnt der Kampf um die Play-offs Marco Rosbach 16.07.2026, 16:22 Uhr

i Voller Einsatz ist gefragt, wenn die Figthing Farmers (in Grün, hier gegen Wiesbaden) am Samstag die Augsburg Centurions im Mons-Tabor-Stadion empfangen. Lena Brüngel, Elembee

Erholt müssten sie sein, die Blessuren sind auch verheilt. Die spannende Frage, die sich stellt: Sind die Fighting Farmers auch mental bereit, den Kampf um den Einzug in die Play-offs anzunehmen? Gegen Augsburg ist ein Heimsieg fast schon Pflicht.

Es gibt Unterbrechungen, die könnten kaum gelegener kommen. Nach einem Start nach Maß mit drei Siegen kassierten die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 zuletzt drei Niederlagen hintereinander. Was folgte, war eine Sommerpause von vier Wochen, in der es nicht nur galt, sich zu erholen, zu trainieren und Kräfte zu tanken, sondern vor allem datim ging, die Köpfe freizubekommen.







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