Ein ganz besonderes Wochenende steht dem BSC Bad Kreuznach bevor. Auf seinem Gelände werden die Deutschen Meister des Deutschen Schützenbundes ermittelt. Auch sieben Lokalmatadore haben Tickets für die 3-D-Titelkämpfe gelöst.

Der Lohrer Wald ist regelmäßig ein Anziehungspunkt für Bogenschützen aus nah und fern. Ob Neujahrs- und Sommerturnier oder wie im Vorjahr das Finale der Bowhunterliga – das Vereinsgelände des BSC Bad Kreuznach ist immer wieder Schauplatz spannender Turniere. Am Samstag und Sonntag richten die BSCler ein ganz besonderes Event aus: die deutschen Meisterschaften 3 D des Deutschen Schützenbundes.

„Es ist nichts mehr, wie es war.“

Andrea Flöck-Schmitt

Es ist schon etliche Jahre her, dass im Lohrer Wald zuletzt Deutsche Meister gekürt wurden. Umso mehr freuen sich die Organisatoren nun auf die Titelkämpfe, für die sie sich mächtig ins Zeug legen. Und das gilt nicht nur für das Wettkampf-Wochenende selbst. Um den Teilnehmern, die sich über Kreis- und Landesmeisterschaften qualifiziert haben, einen abwechslungsreichen Parcours bieten zu können, haben die BSCler auf ihrem 6,5 Hektar großen Gelände fleißig gewerkelt und den Kurs komplett neu aufgebaut. „Es ist nichts mehr, wie es war“, bringt es Andrea Flöck-Schmitt, die Pressewartin des Vereins, auf den Punkt. Alle bisherigen Ziele wurden abgebaut und dafür 24 neue Stationen mit unterschiedlichen Jagdszenen gestellt. Dabei hat der BSC auch ordentlich investiert und ein neues Sortiment dreidimensionaler Tierattrappen angeschafft. So dürfen sich die DM-Starter auf einen runderneuerten und äußerst attraktiven Parcours freuen. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Ausrichter, den Meisterschafts-Kurs ausschließlich auf dem vereinseigenen Gelände aufzubauen. „Außerhalb wäre es zu gefährlich, weil viele Bäume kaputt sind“, erklärt Andrea Flöck-Schmitt.

Startplätze sind ausgebucht

An den beiden Tagen treten jeweils 180 Schützen an, damit sind sämtliche Startplätze ausgebucht. Die Bogenklassen Recurve-, Blank- und Langbogen machen am Samstag um 9 Uhr den Anfang. Am Sonntag ermitteln Compoundschützen und die traditionellen Bogenschützen in den unterschiedlichen Klassen ihre Meister. In Sechser-Gruppen werden die Starter im Gelände unterwegs sein, haben dabei pro Ziel zwei Pfeile zur Verfügung und zwei Minuten Zeit.

Der BSC Bad Kreuznach ist nicht nur Gastgeber der Titelkämpfe, sondern auch mit sieben Startern bei der DM vertreten. Stefan Scheuss (Blankbogen Masters), Thomas Kluge, Jürgen Holz (beide Langbogen Masters), Benjamin Klöpfer (Blankbogen Herren), Dirk Ebling, Rainer Schmitt (beide Compound Masters) und Andrea Flöck-Schmitt (Compound Damen) haben sich für die Titelkämpfe qualifiziert.

Wer Interesse hat, den Bogensport einmal live zu erleben, ist willkommen. „Es gibt ein paar Ziele, die man sich anschauen kann. Am besten, man parkt auf dem Mitfahrerparkplatz und folgt der Beschilderung“, sagt Andrea Flöck-Schmitt, die, ebenso wie ihre Vereinskameraden, dem Großereignis gespannt entgegenblickt. Und wenn die Lokalmatadore auch sportlich glänzen könnten, wäre das natürlich das i-Tüpfelchen.