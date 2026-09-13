Deutschland-Cup abgeschlossen Fünf KSV-Resultate in den Top Ten Olaf Paare 13.09.2026, 10:05 Uhr

i Katapultierte sich in diesem Jahr in die nationale Spitze: Katharina Neßelträger vom KSV Bad Kreuznach. Ferdinand Neßelträger

Den Deutschland-Cup nutzte der KSV Bad Kreuznach, um seine Talente auf große Aufgaben vorzubereiten. Das gelang auch im Jahr 2026 wieder sehr gut.

Die Bilanz des KSV Bad Kreuznach beim Deutschland-Cup der Slalomkanuten kann sich mehr als sehen lassen. KSV-Sportler reihten sich gleich fünf Mal in der Top Ten der Gesamtwertung ein.Der Deutschland-Cup ist vergleichbar mit einer Bundesrangliste. Von zwölf ausgetragenen Wettkämpfen an drei Stationen kommen die acht besten Ergebnisse in die Wertung.







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