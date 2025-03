Los geht’s: Die Saison im Kanuslalom ist eröffnet. Zahlreiche Talente des KSV Bad Kreuznach testeten in Waldkirch erstmals in diesem Jahr ihre Form.

Die Nachwuchsmannschaft des KSV Bad Kreuznach startete im baden-württembergischen Waldkirch am Fuße des Schwarzwalds in die Wettkampf-Saison der Slalomkanuten. Aufgrund des geringen Niederschlags in den vergangenen Wochen hatte die Wildwasserstrecke nur einen niedrigen Wasserstand und war in diesem Jahr leicht zu bewältigen.

Die erst zehnjährige Hilda Steitz setzte sich in ihrem Rennen mit 15 Sekunden Vorsprung deutlich durch. Der in der männlichen U12 startende Rick Bahmann erzielte einen starken zweiten Platz. In der U14 zeigte sich Emma Steitz nach intensivem Wintertraining in einer guten Form und wurde Fünfte. Ihr Bruder Oskar schaffte in seinem ersten Rennen in der U14 den Sprung aufs Treppchen. Mit seinem fehlerfreien zweiten Lauf sicherte er sich Rang drei. Im selben Rennen landete Theo Herrera auf Platz zehn.

Seniorinnen des KSV sind nicht zu schlagen

In Top-Form zeigte sich Ron Bahmann, der in seinem ersten Wettkampf in der U16 sowohl im Canadier- als auch Kajak-Einer gewann. Im Kajak fuhr der 14-Jährige hinter Leistungsklassenfahrer Luis Erschig die zweitbeste Zeit des Tages. Damit bestätigte Bahmann seine gute Form für die anstehenden Sichtungsrennen für die Nationalmannschaften in sechs Wochen. Viviana Fiedler präsentierte sich in einem neuen Boot ebenfalls stark und siegte in der U18.

Auch auf die beiden Seniorenfahrerinnen des KSV Bad Kreuznach war Verlass. Sandra Schmidt gewann im Kajak-Einer die Klasse Ü50 und war auch im Canadier-Einer nicht zu schlagen. Elena Bahmann konnte ihr Rennen in der Ü30 ebenfalls gewinnen.

Fiedler, Schmidt und Bahmann sicherten sich zudem die Frauen-Goldmedaille im Teamrennen im Kajak-Einer. Ron Bahmann, Emma Steitz und Eike Hosenfeld aus Fulda wurden Dritte im Mannschaftsrennen der U18. Die beiden Teams der U14 kamen durch Fahrfehler nicht in die Medaillenränge. red