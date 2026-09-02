Gaumeister ermittelt
Früher Termin kostet ganz viele Teams
Starke Leistung am Stufenbarren: Elea Hissung gewann mit dem TV Hennweiler den Titel und startet in zehn Tagen bei den Mittelrhe
Starke Leistung am Stufenbarren: Elea Hissung gewann mit dem TV Hennweiler den Titel und startet in zehn Tagen bei den Mittelrhein-Meisterschaften.
Klaus Castor

Welcher Verein stellt die stärksten Teams an der Nahe? Diese Frage wird stets bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften in Bad Kreuznach beantwortet. Neben der KTV Nahetal Niederwörresbach trumpften auch der TuS Meddersheim und der TV Hennweiler auf.

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Deutlich ruhiger als gewohnt ging es bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften der Turnerinnen zu. Lediglich 23 Teams stellten sich in der Bad Kreuznacher Jakob-Kiefer-Halle der Konkurrenz, im Vorjahr waren es noch 43 gewesen.Der Hauptgrund für die Reduzierung der Teilnehmerzahlen liegt darin, dass die Mittelrhein-Meisterschaften kurzfristig auf den 12.
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