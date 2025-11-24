Franziska Stahl trotzt den unsportlichen Störereien

Franziska Stahl sichert dem Wissener SV mit eiskalter Nervenstärke einen Zittersieg gegen den BSV Buer-Bülse – trotz unsportlicher Störversuche der Gegner-Fans. Somit entledigten sich die Siegstädter aller Abstiegsängste.

Der Wissener SV hat den Sprung in die obere Tabellenhälfte der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord geschafft. Am kleinen Wettkampfwochenende in Kamen gewannen die Siegstädter mit 3:2 gegen den BSV Buer-Bülse und stehen somit jetzt bei 6:8 Punkten.

Franziska Stahl musste durch ein mentales Stahlbad gehen.