Wissener SV verliert Showdown Franziska Stahl bezwingt Olympiasiegerin im Stechen René Weiss 13.01.2025, 11:20 Uhr

i Franziska Stahl (links) zeigte Nervenstärke. Wissens Schützin auf Position zwei setzte sich im Stechen gegen die Dreistellungskampf-Olympiasiegerin Chiara Leone durch. René Weiss

Auch wenn die Luftgewehrschützen des Wissener SV im finalen Showdown beim Heimwettkampf den Sprung ins DM-Halfbinale verpassten, blicken die Siegstädter auf eine „gute Saison“ zurück. Die Planungen für die Zukunft laufen bereits.

Eigentlich stoßen die Luftgewehrschützen des Wissener SV in der Kabine nur nach Siegen an. Die Punkte fehlten am Sonntag beim Saisonabschluss gegen den SV Wieckenberg, die Becher füllten sie trotzdem mit Sekt und stimmten – der mannschaftsinternen Tradition folgend – geschlossen das Westerwaldlied an.

