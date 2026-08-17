Unterbrechungen durch Gewitter Figthing Farmers geben Spiel beim Meister aus der Hand 17.08.2026, 16:43 Uhr

i Am letzten Spieltag mussten sich die Montabaur Fighting Farmers bei Meister Wiesbaden geschlagen geben. Das hätte nicht sein müssen. Lena Brüngel, Elembee

Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen für die Fighting Farmers – und mit einem kuriosen Ende. Bei Meister Wiesbaden legten die Westerwälder stark los, hatten es dann aber nicht nur mit einem starken Gegner zu tun. Auch Gewitter sorgten für Unruhe.

Es war ein Saisonfinale, das so schnell wohl niemand vergessen wird – allerdings nicht wegen des Ergebnisses. Zwei Gewitterunterbrechungen, eine längere Verletzungspause und ein Spiel, das sich immer wieder neu sortieren musste, machten die Partie bei den Wiesbaden Phantoms zu einem außergewöhnlich langen Football-Abend.







Artikel teilen

Artikel teilen