Montabaur schlägt Albershausen Fighting Farmes zeigen Vizemeister die Grenzen auf Thomas Neumann 11.05.2026, 08:50 Uhr

i Einfach nicht zu packen: Die Montabaur Fighting Farmes (am Ball US-Neuzugang Jeremiah Bryant) erwischten gegen Vorjahresvizemeister Albershausen einen Start nach Maß. Lena Brüngel, Elembee

Auf einen solchen Start hatte nicht nur Headcoach Michael Treber gehofft. Zum Auftakt der GFL2-Saison fertigten die Montabaur Fighting Farmers den amtierenden Vizemeister Albershausen deutlich ab. Doch die nächste schwere Aufgabe wartet schon.

Die Fighting Farmers Montabaur sind mit einem deutlichen Erfolg in die neue Spielzeit der Südstaffel der German Football League 2 (GFL2) gestartet. Gegen die Albershausen Crusaders gewann die Mannschaft von Headcoach Michael Treber auch in der Höhe verdient mit 42:7 (7:7, 21:0, 0:0, 14:0).







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