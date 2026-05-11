Auf einen solchen Start hatte nicht nur Headcoach Michael Treber gehofft. Zum Auftakt der GFL2-Saison fertigten die Montabaur Fighting Farmers den amtierenden Vizemeister Albershausen deutlich ab. Doch die nächste schwere Aufgabe wartet schon.
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Die Fighting Farmers Montabaur sind mit einem deutlichen Erfolg in die neue Spielzeit der Südstaffel der German Football League 2 (GFL2) gestartet. Gegen die Albershausen Crusaders gewann die Mannschaft von Headcoach Michael Treber auch in der Höhe verdient mit 42:7 (7:7, 21:0, 0:0, 14:0).