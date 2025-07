Der erste Sieg ist geschafft, doch die Ausgangslage bleibt gleich: Nach dem befreienden ersten Saisonsieg haben die Montabaur Fighting Farmers das nächste Spitzenteam vor der Brust. Denn wie die Albershausen Crusaders, die man am vergangenen Wochenende von Platz eins der German Football League 2 (GFL2) befördert hat, geht nun Regensburg Phoenix als Tabellenführer in die Partie gegen die „kämpfenden Bauern“ aus dem Westerwald (Samstag, 16 Uhr, Sportanlage am Weinweg in Regensburg).

Gegner Regensburgs will nach oben

Dass sie es sind, die die Liga anführen, haben die Regensburger auch den Farmers zu verdanken. Durch deren 21:10-Heimsieg gegen den bisherigen Primus aus Albershausen war der Weg frei, um den angepeilten Platz an der Sonne zu erklimmen. Selbst erkämpfte sich Phoenix einen 30:22-Heimsieg gegen die Biberach Beavers, was dank des Ergebnisses im Parallelspiel im Mons-Tabor-Stadion zum Sprung auf Platz eins reichte. Regensburg, daraus machen die Verantwortlichen keinen Hehl, „will nach oben – und steht jetzt dort, wo man hinwollte“, wie es im Vorbericht des Vereins auf das Heimspiel gegen Montabaur heißt.

Beide Mannschaften kennen sich aus der vergangenen Saison, als die Fighting Farmers noch zu den Topteams zählten und am Ende die Vizemeisterschaft in der GFL2 feiern durften. Jetzt stehen die Westerwälder trotz des ersten Sieges im sechsten Anlauf immer noch auf dem letzten Platz der Südgruppe. Doch das Spiel gegen Albershausen gibt Hoffnung – nicht nur, weil es gewonnen wurde. Ehe das 21:10 unter Dach und Fach war, erinnerte einiges an die Spiele zuvor, in denen es die Mannschaft nicht schaffte, ihr Level über vier Quarter hochzuhalten. Ein Leistungsknick hätte die nächste Niederlage bringen können, zumal wieder einmal Chancen ungenutzt blieben. Doch davon ließ sich das Team von Uli Knauer diesmal nicht aus der Ruhe bringen.

„Jeder unserer Spieler muss also genau wissen, was er in welcher Situation zu tun hat. Es wird nicht einfach, aber das war es auch gegen Albershausen nicht.“

Kevin Brüngel, Sportdirektor Fighting Farmers

„Ich glaube, nicht jeder von uns weiß, wie schwer es mental für eine Mannschaft ist, wenn man so sehr mit dem Rücken zur Wand steht“, nimmt der Headcoach seine Farmers in Schutz. Durch den „Arbeitssieg“ denke man sich jetzt: „Es geht doch, wir können es doch! Wir haben so oft über den berühmten Knoten gesprochen, der platzen muss. Der Start in die Rückrunde ist uns gelungen. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf das schwere Spiel in Regensburg.“

Dafür bleibt allerdings nicht viel Zeit. „Wir haben nur eine Woche Zeit“, sagt Sportdirektor Kevin Brüngel. „Wir müssen jeden Tag hart arbeiten. Sowohl im Training als auch zwischen den Einheiten bei den Videoanalysen.“ Man werde genau hinschauen: Was macht den Phoenix so stark? Und wo sind sie vielleicht anfällig, wie bei der bisher einzigen Niederlage in Wiesbaden. „Regensburg spielt eine sehr aggressive Defense“, weiß Brüngel bereits jetzt zu berichten. „Jeder unserer Spieler muss also genau wissen, was er in welcher Situation zu tun hat. Es wird nicht einfach, aber das war es auch gegen Albershausen nicht. Wir werden alles geben!“