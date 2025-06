Auch nach dem dritten Spieltag steht der Vorjahreszweite in der German Football League 2 (GFL2) mit leeren Händen am Tabellenende: Die Montabaur Fighting Farmers ließen nach dem Trainerwechsel im Auswärtsspiel bei den Albershausen Crusaders zwar positive Ansätze und einen gewissen Aufwärtstrend erkennen, mussten sich letztlich aber erneut geschlagen geben. Der ungeschlagene Spitzenreiter setzte sich gegen das sieglose Schlusslicht mit 28:7 (7:7, 14:0, 0:0, 7:0) durch.

„Wichtig ist nun, dass wir auf den positiven Dingen aufbauen, Video schauen, intensiv trainieren und dann dafür sorgen, dass wir die Defense entlasten, indem wir in der Offense mehr Punkte aufs Board bringen.“

Kevin Brüngel, Sportdirektor und Offense Coordinator der Fighting Farmers

„Albershausen hat das Spiel am Ende verdient gewonnen“, sagte Kevin Brüngel, Sportdirektor und Offense Coordinator der „kämpfenden Bauern“ aus der Westerwälder Kreisstadt. „Aber ich habe tatsächlich, gerade in der ersten Halbzeit, eine Weiterentwicklung gesehen. Wir haben den Ball ganz gut bewegt, aber eigene Fehler haben uns gestoppt.“ Diese Fehler würden passieren, wenn man nur vier Trainingseinheiten für ein neues Offense-System habe, so Brüngel. „Wichtig ist nun, dass wir auf den positiven Dingen aufbauen, Video schauen, intensiv trainieren und dann dafür sorgen, dass wir die Defense entlasten, indem wir in der Offense mehr Punkte aufs Board bringen“, nennt er die Marschrichtung für die Zeit bis zum Heimspiel gegen die Wiesbaden Phantoms am Samstag, 14. Juni, 16 Uhr.

Die seit 14 Tagen unter der Leitung des neuen Headcoachs Uli Knauer stehende Mannschaft ging in Albershausen im ersten Quarter zunächst in Führung gegangen: Chris Hobson trug den Ball per Lauf in die Endzone, den Zusatzpunkt verwandelte Jamel Hedhli. Doch schon kurz danach schlug der Spitzenreiter zurück und glich zum 7:7 aus. Mehr noch: Albershausen kam in der Folge immer besser in Schwung und erspielte sich mit zwei weiteren Touchdowns im zweiten Quarter eine komfortable 21:7-Pausenführung.

Beim Schlusslicht ist Geduld gefragt

„Die Stimmung im Team war und ist gut, auch in dieser Phase“, betont Headcoach Knauer, der das Amt von Tino von Eckardt übernommen hat. „Wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen, um unser Spiel ans Laufen zu bekommen in dieser Saison. Die Ansätze waren da. Aber wir brauchen auch Geduld.“ Das habe man in Albershausen nicht nur in der ersten Halbzeit gesehen.

Viel mehr Punkte ließen die Farmers im dritten und vierten Quarter zwar nicht mehr zu, aber die eigene Offense konnte keine weiteren Punkte mehr auf die Anzeigentafel bringen. Und so stand am Ende ein insgesamt verdienter und ungefährdeter 28:7-Heimsieg für Albershausen. „Wir müssen jetzt die nächsten vier Trainingseinheiten bis zum Heimspiel gegen Wiesbaden effizient nutzen und das Playbook vertiefen, um unsere Fehler zu minimieren.“

„Wir brauchen noch mehr Sicherheit und den Glauben daran, dass wir mit der Offense über das Feld marschieren können.“

Uli Knauer, Headcoach der Fighting Farmers

Mit einer Niederlage könne man nie zufrieden sein, Albershausen sei aber der erwartet starke Gegner gewesen. „Wir haben in vielen Situationen den Ball gut bewegt, aber uns zu oft selbst das Leben schwer gemacht“, meinte der Headcoach. „Wir brauchen noch mehr Sicherheit und den Glauben daran, dass wir mit der Offense über das Feld marschieren können.“ Der Knoten werde zeitnah platzen, davon sei er er überzeugt, so Knauer.