Hat das bange Warten in der German Football League 2 endlich ein Ende? Eine Halbserie lang haben die Fighting Farmers Montabaur vergeblich versucht, als Vizemeister der Vorsaison ihren ersten Saisonsieg zu landen. Im sechsten Anlauf soll der Knoten platzen, wenn die Albershausen Crusaders im Mons-Tabor-Stadion zu Gast sind (Samstag, 16 Uhr). Das Problem: Während die Westerwälder ohne Punkt das Tabellenende der Südgruppe zieren, ist das Team aus dem Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg mit fünf Siegen bei nur einer Niederlage Spitzenreiter.

„Albershausen hat eine starke, sehr disziplinierte Defense, die in sechs Spielen erst 66 Punkte zugelassen hat.“

Farmers-Sportdirektor Kevin Brüngel

Für die Farmers ist es der dritte Auftritt im neu gestalteten Mons-Tabor-Stadion, mit dem zu Saisonbeginn so große Hoffnungen verbunden waren. Der Kunstrasen mit seinen auffälligen Markierungen prägt seit der aufwendigen Sanierung im vergangenen Jahr die Szenerie, hinzu kommt der neue Tribünenblock, der den Auftritten der „kämpfenden Bauern“ eine besondere Kulisse gibt. Allein die Energie konnte sich noch nicht so von den Rängen auf das Spielfeld übertragen, wie es nötig ist, um in der zweithöchsten deutschen Klasse im American Football Siege zu feiern. Wird sich das gegen die Crusaders ändern? 

„Albershausen hat eine starke, sehr disziplinierte Defense, die in sechs Spielen erst 66 Punkte zugelassen hat“, weiß Farmers-Sportdirektor Kevin Brüngel, der früh in der Saison als Offense Coordinator auch wieder Verantwortung im Trainerbereich übernommen hat. „Wir alle wissen, worum es geht. Dafür wird im Training hart gearbeitet. Wir haben vier Spiele mit nur einem Score verloren, wir müssen es jetzt nur endlich über die volle Spielzeit durchziehen.“

In jedes Spiel reinarbeiten und finishen

Damit legt Brüngel den Finger in die Wunde. Die Farmers waren oft nah dran, doch der entscheidende Tick fehlte, weil das durchaus vorhandene Potenzial nicht über die gesamte Spieldauer abgerufen werden konnte. Das zu ändern, soll auch die Aufgabe der Fans sein. Mit einem „echten Knaller“ starte man in die zweite Saisonhälfte, heißt es in einer Mitteilung des Zweitligisten aus Montabaur, der sich gegen den Favoriten aus Albershausen nicht nur hochmotiviert präsentieren möchte, sondern auch mit den „lautesten Fans der Liga“, damit die Aufgabe für die Gäste alles wird, nur kein Spaziergang. Das Motto des Spieltags laute „Schools out“, verkünden die Farmers. Das bedeutet am Ende der zweiten Sommerferienwoche: Alle Schüler und Studenten, die einen gültigen Schüler- oder Studentenausweis vorlegen, erhalten zum Spiel gegen den Tabellenführer freien Eintritt.

Nach dem bitteren, weil knappen 19:22 bei den G ießen Golden Dragons hatte das Team aus Montabaur drei Wochen Zeit, um die fünfte Niederlage zu verdauen und die Akkus wieder aufzuladen. In der ersten Woche konnten Spieler und Trainerstab durchatmen – fernab des Sports. Doch dann richteten alle den Fokus voll auf das Heimspiel gegen die Crusaders. Man habe nach der Trainingspause „sehr intensiv“ wieder gearbeitet, betont Farmers-Headcoach Uli Knauer. „In dieser Woche natürlich mit dem Schwerpunkt auf die konkrete Vorbereitung für Albershausen. Die Marschroute ist weiterhin klar: Wir müssen uns in die Spiele reinarbeiten und finishen.“

Sorgen U19-Spieler für frischen Wind

In vier der bisherigen fünf Spiele war die mangelnde Stabilität über alle Viertel der Knackpunkt. Lediglich das erste Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer ging deutlicher verloren. Ende Mai waren die Fighting Farmers in Albershausen chancenlos und unterlagen mit 7:28. Die Crusaders selbst mussten sich nur einmal geschlagen geben, als sie beim 27:28 gegen die Nürnberg Rams als unglücklicher Verlierer vom Platz gingen. Die Antwort des Spitzenreiters auf diesen Dämpfer war dafür umso beeindruckender: Es folgte eine 20:0 gegen die Fursty Razorbacks.

„Wir sind derzeit dabei, die Jungs, die jetzt neu im Kader sind oder zurückkehren, in das Team zu integrieren“, sagt Kevin Brüngel mit Blick auf die U19-Spieler, die ab sofort zum Kader gehören, aber auch einige Leistungsträger, die zurückkehren. „Das wird uns sicherlich guttun“, glaubt Headcoach Uli Knauer.