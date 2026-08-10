Montabaur fertigt Biberach ab
Fighting Farmers nehmen noch mal richtig Fahrt auf
Nicht zu bremsen: Jamel Hedhli und die Montabaur Fighting Farmers drehten im letzten Heimspiel der Saison noch einmal richtig au
Nicht zu bremsen: Jamel Hedhli und die Montabaur Fighting Farmers drehten im letzten Heimspiel der Saison noch einmal richtig auf.
Lena Brüngel, Elembee

Nach zwischenzeitlich vier Niederlagen in Folge war die Enttäuschung zum Greifen nah bei den Montabaur Fighting Farmers. Doch das Team von Michael Treber hat den Schalter noch mal umgelegt und sich mit einem Sieg von seinen treuen Fans verabschiedet.

Lesezeit 3 Minuten
Nach drei Siegen zu Beginn und dem folgenden Durchhänger mit vier Niederlagen hintereinander nehmen die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (GFL2) noch mal Fahrt auf. Dem jüngsten 42:13-Erfolg bei den Gießen Golden Dragons ließ das Team von Headcoach Michael Treber im letzten Heimspiel der Saison einen 49:9-Triumph gegen die Biberach Beavers folgen.
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