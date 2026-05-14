Treber sieht Luft nach oben Fighting Farmers mit Bodenhaftung vor Gießen-Spiel Marco Rosbach 14.05.2026, 21:17 Uhr

i Nach dem Auftaktsieg gegen Albershausen wollen die Montabaur Fighting Farmers gegen die Gießen Golden Dragons nachlegen. Kick-off im Mons-Tabor-Stadion ist am Samstag um 16 Uhr. Lena Brüngel, Elembee

Nach dem 42:7-Sieg gegen Albershausen peilen die Montabaur Fighting Farmers den nächsten Erfolg an. Gegen die Gießen Golden Dragons erwartet der Zweitligist aber einen harten Kampf. Auch die Mittelhessen können selbstbewusst auftreten.

Der Anfang ist gemacht, doch ausruhen können und wollen sich die Montabaur Fighting Farmers auf dem 42:7-Auftakterfolg gegen Vorjahresvizemeister Albershausen Crusaders nicht. Im Gegenteil. Eine Woche nach dem Start nach Maß soll im zweiten Heimspiel in Folge nachgelegt werden, um von Beginn an den hohen eigenen Erwartungen an die Saison in der German Football League 2 (GFL2) gerecht zu werden.







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