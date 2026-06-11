Duell bei Aufsteiger Augsburg Fighting Farmers haben keine Zeit zu lamentieren Marco Rosbach 11.06.2026, 13:48 Uhr

i Nach der knappen Niederlage im Topspiel gegen Wiesbaden wollen die Fighting Farmers (grüne Trikots) in Augsburg zurück in die Erfolgsspur. Lena Brüngel, Elembee

Die Köpfe müssen schnell wieder frei werden bei den Fighting Farmers Montabaur, denn es geht Schlag auf Schlag weiter in der GFL2. Reichte es im Topspiel gegen Wiesbaden nicht zum Sieg, wollen die Westerwälder in Augsburg wieder punkten.

Montabaur. Wie schnell können die Fighting Farmers Montabaur die knappe 16:17-Niederlage im Topspiel der German Football League 2 abhaken? Das ist die spannende Frage vor dem Auswärtsspiel der „kämpfenden Bauern“ aus dem Westerwald vor dem nun anstehenden Duell bei den Augsburg Centurions am Samstag (16 Uhr).







Artikel teilen

Artikel teilen