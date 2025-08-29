Für die Fighting Farmers geht es am Samstagnachmittag um alles in der German Football League 2: Gewinnen die Montabaurer gegen die Gießen Golden Dragons, sind sie gerettet. Bei einer Niederlage, sind sie abhängig von den anderen Ergebnissen.

An ein Finale wie dieses hatte wohl keiner gedacht, als die Montabaur Fighting Farmers, der Vizemeister des Vorjahres, Mitte Mai in die Saison der German Football League 2 gestartet ist. Doch nach neun von zehn Spielen haben die kämpfenden Bauern jetzt ein Endspiel vor der Brust, das nichts mit den Erfolgen vor Jahresfrist zu tun hat, als sich die Verantwortlichen sogar mit dem Aufstieg in die höchste Klasse im American Football beschäftigen „mussten“. Die Lage heute: Wollen die Farmers aus eigener Kraft die letzten Zweifel am Klassenverbleib in der GFL 2 beseitigen, ist ein Heimsieg Pflicht.

Zwischen Platz sechs und acht ist alles möglich

Beim Showdown im Mons-Tabor-Stadion geht es gegen die Gießen Golden Dragons (Samstag, 16 Uhr) – und nach Möglichkeit sollen die Handys nach Spielende zum Fotografieren der Jubelszenen genutzt werden und nicht, um im Fall einer Niederlage die Konstellation im Tabellenkeller nachzurechnen. „Wir haben es in der eigenen Hand, und das haben wir uns die letzten Wochen hart erarbeitet“, betont Sportdirektor Kevin Brüngel vor dem für den Verein immens wichtigen Spiel.

Zur Ausgangslage: Zwischen Tabellenplatz sechs und Platz acht, dem einzigen Abstiegsrang, ist am letzten Spieltag noch alles möglich. Während den Dragons aus Gießen (5:4 Siege) der Klassenverbleib bereits sicher ist und sie aktuell auf Rang drei stehen, kämpfen die Fighting Farmers (bisher 3:6 Siege) ums sportliche Überleben in der GFL2. Direkte Konkurrenten sind die punktgleichen Nürnberg Rams (gegen Albershausen Crusaders) und die Fursty Razorbacks (2:7 Siege; gegen B iberach Beavers).

Uli Knauer will Lohn für kontinuierliche Arbeit

„Gießen spielt eine gute, disziplinierte Defense“, warnt Brüngel. „Das bedeutet für uns, dass wir uns mit der Offense keine Fehler erlauben dürfen.“ Im Hinspiel bei den Mittelhessen hatten die Farmers stark begonnen, es dann aber geschafft, eine 16-Punkte-Führung noch zu verspielen. Es war eines jener Spiele in dieser aus mehrerlei schwierigen Saison, das bis heute in Erinnerung geblieben ist. „Damals haben wir offensiv nur zwei Quarter Football gespielt. Hier haben wir uns als Team aber weiterentwickelt. Für uns gibt es am Samstag keine Ausreden – wir haben die letzten Wochen genau für dieses Endspiel vor heimischem Publikum gearbeitet und jetzt müssen wir uns final belohnen“, weiß der Sportdirektor.

Auch Farmers-Headcoach Uli Knauer sieht das Spiel als verdienten Schlusspunkt für die harte Arbeit seiner Mannschaft: „Wir haben gut gearbeitet, auch wenn wir einige Verletzungen kompensieren mussten. Jetzt ist es wichtig, sich für die kontinuierliche Arbeit zu belohnen. Ich glaube, niemand geht durch so eine Saison und will sich am letzten Spieltag zu Hause nicht selbst belohnen.“

„Wir werden uns keine Ergebnisse durchgeben lassen, wir konzentrieren uns auf uns und unser Spiel.“

Kevin Brüngel, Sportdirektor der Fighting Farmers

Dass die Golden Dragons ein ernstzunehmender Gegner sind, sei allen bewusst, heißt es seitens der Farmers. Knauer: „Im Hinspiel denkbar knapp verloren, das hatten wir selber aus der Hand gegeben. Gießen ist ein gutes Team, was sie mit dem Sieg am vergangenen Wochenende auch wieder unter Beweis gestellt haben.“ Doch Zweifel gibt es im Lager der Kreisstädter keine. Statt auf Ergebnisse aus dem Parallelspiel der Fursty Razorbacks gegen Biberach zu schauen, soll der Fokus ausschließlich auf dem eigenen Auftritt liegen. „Wir werden uns keine Ergebnisse durchgeben lassen, wir konzentrieren uns auf uns und unser Spiel“, betont Brüngel und appelliert an die treuen Fans: „Ich freue mich unglaublich auf die Atmosphäre im Stadion. Lasst uns gemeinsam das Spiel gewinnen und den Klassenerhalt feiern.“

Kick-off ist am Samstagnachmittag um 16 Uhr im Mons-Tabor-Stadion. Die Farmers setzen auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans – „denn nur gemeinsam kann das große Ziel, der Verbleib in der GFL2, erreicht werden“, wie es seitens des Vereins heißt. Da mit einer großen Kulisse zu rechnen sei, empfehlen die Verantwortlichen eine frühzeitige Anreise. Die Pre-Game-Show beginnt um 15.40 Uhr.