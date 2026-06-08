Serie reißt gegen Wiesbaden Fighting Farmers geben Topspiel spät aus der Hand Marco Rosbach

Thomas Neumann 08.06.2026, 11:25 Uhr

i Die Fighting Farmers begegneten den Wiesbaden Phantoms nicht nur auf Augenhöhe, sondern gingen auch mit einer Führung ins letzte Viertel. Dann aber drehten die Gäste das Spitzenspiel. Lena Brüngel, Elembee

Die Chance war da, die Siegesserie auch im Topspiel gegen die Wiesbaden Phantoms fortzusetzen. Am Ende hat es ganz knapp nicht gereicht für die Fighting Farmers Montabaur. Entsprechend schwankte die Gefühlslage zwischen Enttäuschung und Stolz.

Das Spitzenspiel in der German Football League 2 (GFL2) hat gehalten, was sich 950 Zuschauer von diesem Gipfeltreffen versprochen hatten, als sie sich auf den Weg ins Mons-Tabor-Stadion machten. Nur das Ergebnis war aus Westerwälder Sicht nicht das erhoffte: Als einzige bis dahin noch ungeschlagene Mannschaften boten die Fighting Farmers Montabaur und die Wiesbaden Phantoms ein hochklassiges Spektakel, in dem sich die Gastgeber nach vier ...







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