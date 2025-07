Noch immer bilden sie das untere Ende in der Südgruppe der GFL2. Doch durch den Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter Albershausen Crusaders haben die Montabaur Fighting Farmers ein deutliches Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg gesendet.

Fünf Spiele, fünf Niederlagen, wenn auch vier knappe: Bei den Fighting Farmers aus Montabaur war in der ersten Saisonhälfte der German Football League 2 (GFL2) der Wurm drin. Dass jetzt ausgerechnet gegen Spitzenreiter Albershausen Crusaders der Knoten geplatzt ist, schreit nach Ironie des Schicksals. Doch der 21:10 (0:0, 7:7, 0:3, 14:0)-Erfolg der Westerwälder lässt sich auch ganz einfach erklären: „Wir haben endlich – und zum ersten Mal in dieser Saison – über vier Quarter Football gespielt“, meinte Headcoach Uli Knauer und spielte damit auf die Schwäche der bisherigen Auftritte an. Es war nicht das Können, sondern die Konstanz, die den „kämpfenden Bauern“ gefehlt hat.

„Der Knoten ist geplatzt, jetzt müssen wir weiter hart arbeiten.“

Uli Knauer, Headcoach Fighting Farmers Montabaur

„Ich bin sehr erleichtert“, gestand Knauer, der nach dem zweiten Spieltag das Amt des früh zurückgetretenen Tino von Eckardt übernommen hatte. Diese Erleichterung spürte der Farmers-Coach nicht alleine, er habe sie auch in den Gesichtern der Spieler gesehen, meinte er. „Danke auch an die Zuschauer, die wieder unglaublich waren. Der Knoten ist geplatzt, jetzt müssen wir weiter hart arbeiten“, ließ Knauer keine Zweifel aufkommen, dass jetzt nachgelegt werden muss. Je nach Sichtweise wartet bereits am kommenden Samstag (16 Uhr) bei Regensburg Phoenix die nächste (kaum) lösbare Aufgabe – schließlich bekommen es die Montabaurer aufgrund der Ergebnisse des Wochenendes wieder mit einem Spitzenreiter zu tun.

Was in Regensburg nicht gegeben sein wird: die bedingungslose Unterstützung von den Rängen. Zum Heimspiel gegen die Crusaders waren 750 Zuschauer dem Aufruf des Vereins gefolgt und gaben dem Team im Mons-Tabor-Stadion jenen Rückhalt, den es gerade dann braucht, wenn nicht alles nach Wunsch läuft. Im Kampf gegen den Abstieg ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Defense hält Montabaur im Spiel

Wie steinig der Weg zum Klassenverbleib ist, wurde den Fans nach der ersten Halbzeit einmal mehr bewusst. Gegen den Spitzenreiter ist gegen einen 7:7-Zwischenstand im Grunde nichts einzuwenden, doch in diesem Fall hätten die Farmers längst in Führung liegen müssen. Denn Albershausen war mit kleinem Kader schlagbar, das zeigten bereits die ersten beiden Quarter. Die Farmers brachten ihre Spielzüge nicht gut genug zu Ende. Beim einzelnen Play auf dem Feld, aber auch über eine gesamte Spieldauer gesehen, in der man – abgesehen vom Hinspiel in Albershausen – nie mit mehr als einem Score verloren hatte. Diese Geschichte drohte sich fortzuschreiben: Montabaur war klar besser, machte aber offensiv zu wenig daraus und durfte sich einmal mehr bei einer überragenden Defense bedanken.

Stand es nach dem ersten Durchgang trotz guter Möglichkeiten noch 0:0, leitete Jannik Wagner mit seinem präzisen Pass auf Hakim Williams (Zusatzpunkt Jamel Hedhli) die Führung ein. Für die prompte Antwort in Form des Ausgleichs sorgten auf der Gegenseite Simon Schwarzer und Simon Kalla, der für den Zusatzpunkt holte. Tom-Emil Meissner versäumte es, noch vor der Pause die nächsten Punkte für Montabaur auf die Anzeigetafel zu bringen.

i Jannik Wagner leitete die Führung ein, machte insgesamt ein gutes Spiel auf der Quarterback-Position und bestätigte den guten Riecher, den Sportdirektor Kevin Brüngel bei seiner Entscheidung hatte. Lena Brüngel

Dass Wagner erstmals als Starter auf der Quarterback-Position auflief, ging auf die Idee von Sportdirektor und Offense Coordinator Kevin Brüngel zurück. „Ich bin mehrfach alle Szenarien im Kopf durchgegangen“, erklärte er nach dem Spiel. „Nach der Niederlage in Gießen haben wir gesagt, dass wir die Plays gleichmäßig verteilen und ich mich dann entscheide. Im Training war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.“ Brüngel traf die richtige Entscheidung. Meissner und Wagner haben sich nun beide auf dem Platz bewährt, das macht Montabaur in den verbleibenden vier Partien flexibler und es dem Gegner schwerer, die Farmers auszurechnen.

„Wir haben uns endlich mal nicht runterziehen lassen.“

Kevin Brüngel, Sportdirektor Fighting Farmers

Gegen Albershausen hätte das dritte Quarter zum Knackpunkt werden können. Simon Kalla brachte die Gäste mit seinem Fieldgoal erstmals in dieser Partie in Führung und erhöhte damit den Druck auf das Team von Knauer und Brüngel. Doch ein Leistungsknick, wie er in den vergangenen Wochen nach Rückschlägen immer wieder zu sehen war, blieb aus. Im Gegenteil. Diesmal wehrte sich die Mannschaft gegen die drohende Niederlage und wurde für ihren Einsatz belohnt. Jamel Hedhli nach Pass von Wagner und Tim Edmonds mit einem Lauf (beide Zusatzpunkte Hedhli) drehten das Spiel und machten mit ihren Punkten den 21:10-Heimsieg perfekt.

Neben der Defense im Speziellen („Die Jungs haben uns durchgehend im Spiel gehalten“) lobte Sportdirektor Brüngel vor allem die gesamte Mannschaft für ihre Moral, die „super“ war. „Wir haben uns endlich mal nicht runterziehen lassen.“ Dass in der Offense Luft nach oben war („Solide, allerdings haben wir noch zu selten gefinisht“), ließ sich an diesem Tag verschmerzen.