Heimsieg gegen Kassel Titans Fighting Farmers feiern gelungene Generalprobe Thomas Neumann 22.04.2026, 09:30 Uhr

i Im einzigen Testspiel vor dem Start der Zweitliga-Saison haben sich die Fighting Farmers ein gutes Gefühl geholt. Gegen die Kassel Titans setzten sich die Montabaurer mit 49:6 durch. Lena Brüngel, Elembee

Ihren einzigen Test vor dem Start in die neue Saison der GFL2 haben die Fighting Farmers so gestaltet, wie es sich die 620 Zuschauer in Montabaur gewünscht hatten. Doch Headcoach Michael Treber benannte auch Baustellen, an denen es zu arbeiten gilt.

Die Richtung stimmt – und das ziemlich klar. Die Fighting Farmers Montabaur haben ihre Generalprobe vor dem Start der German Football League 2 (GFL2) erfolgreich gemeistert und den Drittligisten Kassel Titans im Mons-Tabor-Stadion mit 49:6 (7:0, 21:0, 7:6, 14:0) geschlagen.







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