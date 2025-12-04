Felix Georg turnt um den Bundesliga-Aufstieg

Die Bundesliga der Kunstturner winkt: Die TSG Grünstadt möchte in die Beletage aufsteigen. Inmitten zahlreicher Spitzenathleten behauptet sich im TSG-Trikot auch ein junger Turner aus der Nahe-Region.
Felix Georg aus Oberhausen bei Kirn kämpft am Samstag im nordrhein-westfälischen Oberhausen mit der TSG Grünstadt um den Aufstieg in die Turn-Bundesliga. Der 19-Jährige, der beim TV Hennweiler mit seiner Karriere begonnen hat, trainiert mittlerweile unter der Woche in Heidelberg auf allen sechs Geräten.