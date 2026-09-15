Viel los in Bad Sobernheim Fehler im System: Triathlon ist erstmals zeitlos Olaf Paare 15.09.2026, 07:30 Uhr

i Lieferten sich vor vielen Zuschauern ein spannendes Duell an der Spitze des Feldes: Christoph Steurenthaler von TCEC Mainz (vorne) und Justin Förster vom LC Bingen. Klaus Castor

Der Triathlon in Bad Sobernheim ist eine der beliebtesten Sportveranstaltungen im Kreis Bad Kreuznach und lebt von der Klammer zwischen Spitzensport und Frischlingen. Die Auflage 2026 endete aber für viele mit einer Enttäuschung.

Ein sportlicher Wettkampf ohne messbares Ergebnis? Kaum vorstellbar, doch beim Jedermann-Triathlon des TV Bad Sobernheim trat der Super-GAU ein. Die Zeitmessung spielte verrückt, sodass es keine verlässlichen Werte gab und der TVS auf die Bekanntgabe von Resultaten komplett verzichtete.







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