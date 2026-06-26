Team-DM in EPG Arena Fecht-Elite trifft sich am Wochenende in Koblenz Stefan Lebert 26.06.2026, 08:54 Uhr

i Das Florettteam der Coblenzer Turngesellschaft (Dritter von rechts mit dem vierfachen Weltmeister Peter Joppich als Trainer) hofft bei der deutschen Meisterschaft in Koblenz auf eine Medaille. Coblenzer TG

Die deutsche Fecht-Elite trifft sich in Koblenz: Spannung garantiert durch die erstmalige Teilnehmererweiterung auf 40 Mannschaften pro Disziplin. Wer holt die Medaillen?

Am Wochenende steht die Koblenzer EPG Arena im Mittelpunkt des Fechtsports: Die Coblenzer Turngesellschaft (CTG) richtet die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Männer und Frauen in allen drei Disziplinen (Florett, Degen, Säbel) aus. Der Zeitplan wurde an die Hitze angepasst – und so geht es am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag schon am 9 Uhr in der Halle los.







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