Die deutsche Fecht-Elite trifft sich in Koblenz: Spannung garantiert durch die erstmalige Teilnehmererweiterung auf 40 Mannschaften pro Disziplin. Wer holt die Medaillen?
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Am Wochenende steht die Koblenzer EPG Arena im Mittelpunkt des Fechtsports: Die Coblenzer Turngesellschaft (CTG) richtet die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Männer und Frauen in allen drei Disziplinen (Florett, Degen, Säbel) aus. Der Zeitplan wurde an die Hitze angepasst – und so geht es am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag schon am 9 Uhr in der Halle los.