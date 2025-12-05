FC Bayern München schickt Strategen nach Heimbach-Weis

Einen größeren Namen gibt es im deutschen Sport nicht: Wenn der FC Bayern München seine Aufwartung macht, sorgt das für Aufsehen – ganz gleich in welcher Disziplin. Am Wochenende schickt der Branchen-Krösus seine Strategen nach Heimbach-Weis.
Lesezeit 1 Minute
Zur dritten und vierten Runde in der Schach-Bundesliga empfängt der SC Heimbach-Weis/Neuwied am Wochenende die Mannschaften vom FC Bayern München und dem SV Deggendorf. Angesichts der Ergebnisse beider Teams an den ersten zwei Spieltagen darf man jeweils einen engen Ausgang erwarten.