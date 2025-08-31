Die 18. City Night in Betzdorf lockte viele Zuschauer in die Betzdorfer Fußgängerzone. Die Topfavoriten in den drei Radrennen holten sich den ersten Platz. Ein rundum gelungener Abend für alle Beteiligten.

Am Freitagabend stieg die 18. Betzdorfer City Night, bei der insgesamt vier Radrennen über die Bühne gingen. Auf dem rund 900 Meter langen Kurs durch die Betzdorfer Innenstadt und Fußgängerzone feuerten zahlreiche Zuschauer ihre Liebsten auf der Zielgeraden an. ﻿Ausrichter waren das Schäfer-Shop Radteam des RSC Betzdorf und die Sparkasse Westerwald/Sieg, welche zusammen für einen denkwürdigen Abend sorgten. Markus Grigat, der Vorsitzende des RSC Betzdorf, erklärte: „Dieses Event ist sehr viel Arbeit für einen kleinen Verein wie uns. Ich bin froh, dass wir in Verbindung mit der Sparkasse zahlreiche Fans und Zuschauer nach Betzdorf locken können.“

Vor dem Hauptrennen, welches um 21 Uhr auf der gut ausgeleuchteten Strecke stattfand, gab es drei Rennen. Eröffnet wurde die Betzdorfer City Night mit dem Kinderrennen, bevor es dann zum Wettkampfrennen der Masters ging. In der Masters-Klasse fuhren die Männer ab 40, 40 Runden, sprich 36 Kilometer über den Kurs. Die Teilnehmer reisten aus ganz Deutschland an, um ihre Form zu testen und das Preisgeld mitzunehmen. So war neben Fahrern aus Stuttgart, Düsseldorf und Köln auch der Gewinner des Masters-Rennen Peter Richter, welcher auf Platz 10 der deutschen Rangliste liegt, mit seinem Team Standert Brandenburg aus Cottbus vor Ort. Richter gewann das Rennen in 46:45,00 Minuten vor Erik Danner (Radteam Danner) und Martin Ritterbach (RSC Nievenheim). „Das ausgegebene Spritgeld muss ja irgendwie wieder reinkommen“, schmunzelte Richter nach seinem Sieg.

i Peter Richter (in Orange) gewann das Masters-Rennen vor Erik Danner (in Grau) und Martin Ritterbach (in Rot). Jona Heck

Im Anschluss ging das sehr stark besetzte Dernyrennen der Frauen über die Bühne, bei welchem auch über 36 Kilometer zurückzulegen sind. Beim Dernyrennen fahren die Frauen hinter einem Tempomacher, welcher auf einem kleinen Motorrad sitzt. Das Besondere: Jede Teilnehmerin hat einen eigenen Tempomacher, was zu genauso vielen Motorrädern wie Fahrrädern auf der Strecke führt. „Wir nutzen den Windschatten der Dernyfahrer. Wir sind über Funk verbunden und können so kommunizieren“, erklärte die spätere Gewinnerin Judith Rottmann (Baloise Mimimax WB Ladies), die vor Lana Eberle (Ceratizit Pro Cycling Team) und Lisa Weber (RSV Osthelden) gewann. „Das Dernyrennen kam bei den Zuschauern super an, weil viele sowas zuvor noch nie live gesehen hatten“, freute sich Grigat nach dem Rennen.

Im Hauptrennen des Abends trat dann die Amateur-Elite aus Deutschland an. Hierbei wurde die Wertung unterteilt in Amateure (außerhalb der Top 700 der deutschen Rangliste) und Elite-Amateure (innerhalb der Top 700 der deutschen Rangliste). Beim Hauptrennen gab’s einige Stürze und technische Defekte an den Rädern der Fahrer. Auch der einsetzende Regen und die dadurch nasse Fahrbahn machte den Fahrern zu schaffen. So musste beispielsweise Julius Butenschön vom RSC Betzdorf frühzeitig aufgeben. Beim Hauptrennen wurden 67 Runden gefahren, sprich knapp 60 Kilometer. Höchstgeschwindigkeiten von 52 Kilometer pro Stunde waren dabei keine Seltenheit.

In der Wertung der Amateure gewann Kevin Krämer (RSV Düren) in 1:19:35,74 Stunden vor Marcel Müller (Team Superciao) und Aadyl Khatib (Melsunger TG). Bei den Elite-Amateuren setzte sich der Topfavorit﻿ Nicolas Zippan (Team Standert Brandenburg) in 1:19:33,36 Stunden durch. Zweiter wurde Christian Noll (Team Colonia Kids), den dritten Platz holte sich André Schütz (Skull Racing Team). In allen Rennen wurden zwischenzeitliche Sprint-Prämien vergeben, welche von regionalen Unternehmen und Firmen gesponsort wurden.

Bei der City-Night in Betzdorf kamen die Zuschauer voll auf ihren Geschmack. Neben den Getränke- und Essensständen überzeugten auch die Fahrer auf der Straße. Ein gelungener Abend mit drei verdienten Siegern und einem rundum gut organisierten Event.