Die Tennishalle in der Bad Kreuznacher Riegelgrube wurde zu einem Box-Hexenkessel. Rund 700 Zuschauer erlebten zum 50. Geburtstag des BCK Bad Kreuznach eine packende Box-Gala.

Damit hatten selbst die kühnsten Optimisten beim BCK Bad Kreuznach nicht gerechnet. Zur Box-Gala in der Tennishalle in der Riegelgrube kamen rund 700 Besucher. Bei 600 Zuschauern gingen die Sitzplätze aus, sodass der Rest die 19 packenden Kämpfe stehend verfolgen musste.

„Das war echt der totale Wahnsinn. Ich war fast sprachlos, als ich die Begrüßung halten wollte und gesehen habe, wie viele Menschen da zu uns gekommen sind“, erzählte Olaf Ahlhelm, der Vorsitzende des BCK, der ergänzte: „Aber Bad Kreuznach war schon immer eine Box-Stadt und ist es offensichtlich noch immer.“ Er freute sich auch deshalb so über den Zuspruch, weil damit das Engagement der vielen Ehrenamtler seines Vereins gewürdigt wurde. „Nicht ich als Vorsitzender bin wichtig, sondern der gesamte Vorstand hat da eine ganz tolle Leistung abgeliefert. Wir sind eh mehr als ein Verein, wir sind eine Familie“, lobte der Vorsitzende den Zusammenhalt in dem Club, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert.

„Als Verband sind wir sehr dankbar, dass wir aktive und engagierte Vereine wie den BCK Bad Kreuznach haben.“

Bernd Klein

Die Box-Gala diente als Vorbereitung auf die Rheinlandmeisterschaft, die im Oktober in der Jakob-Kiefer-Halle vom BCK ausgerichtet wird. „Als Verband sind wir sehr dankbar, dass wir aktive und engagierte Vereine wie den BCK Bad Kreuznach haben, die gemeinsam mit uns den Boxsport weiterentwickeln“, lobte Bernd Klein, der Präsident des Boxverbands Rheinland.

19 Vergleichskämpfe boten den Sportlern und ihren Trainern bei der Box-Gala eine Standortbestimmung mit Blick auf die Titelkämpfe. „Innerhalb des Vereins boxt du ja im Sparring immer gegen die gleichen Gegner. Das bringt dich aber irgendwann nicht mehr weiter. Deshalb sind die Duelle mit Kontrahenten aus anderen Vereinen so wichtig“, erläuterte Ahlhelm und ergänzte: „Zudem ist es noch einmal etwas völlig anderes, ob du im Training boxt oder einen offiziellen Kampf im olympischen Boxen mit Punktrichtern und Ringrichter absolvierst. Und vor 700 Zuschauern, die alle schreien, ist die Anspannung auch noch einmal eine völlig andere. Deshalb sind diese Vergleichskämpfe im Boxen so wichtig.“

„Das war eine famose Leistung von Fatih, gerade im Schwergewicht.“

Olaf Ahlhelm

Die Bedingungen in der Tennishalle waren übrigens optimal. „Ich möchte mich da sehr herzlich bei Gastgeber Sascha Gerharz bedanken, der uns die Halle kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Das war eine riesengroße Geste unserem Verein gegenüber“, sagte Ahlhelm. Der BCK hatte den Teppichboden versiegelt, um ihn nicht zu beschädigen, zudem die Netze abgehängt und die Halle sehr attraktiv hergerichtet, sodass eine perfekte Box-Atmosphäre entstand.

Auch viele der Bad Kreuznacher Boxer nutzten bei ihrem Heimspiel die Gelegenheit, ihre Klasse nachzuweisen. Das galt beispielsweise für Fatih Satici, das vielleicht größte Talent des BCK, das im Schwergewicht erstmals in den Ring stieg und gleich gegen Daven Kleuser aus Gießen gewann. „Das war eine famose Leistung von Fatih, gerade im Schwergewicht. Aber er hat das echt klasse gemacht, immer seine Linie beibehalten und die Gerade gut herausgebracht“, lobte Ahlhelm. Die Zuschauer belohnten den Auftritt Saticis mit lauten Ovationen. Auch Semih Varol wusste in der Jugendklasse zu überzeugen.

BCK bietet Kindern und Jugendlichen ein Dach über dem Kopf

Die Kämpfer im Ring sind die Aushängeschilder des BCK, der aber noch eine andere Facette zu bieten hat und mit viel Herzblut ausfüllt: Jugend- und Integrationsarbeit. „Wir haben oft 60 Kinder aus zahlreichen unterschiedlichen Ländern bei uns im Training, denen wir ein Dach über dem Kopf bieten, um sich sportlich zu betätigen. Ich bekomme da regelmäßig Gänsehaut, wenn ich sehe, mit wie viel Eifer die Kinder und Jugendlichen dabei sind“, erzählte Ahlhelm.

Und so geht der Blick des BCK auch im 50. Jahr seines Bestehens nach vorne. Langfristig mit Trainingsarbeit und mittelfristig mit den Rheinlandmeisterschaften, die im Oktober gleich über zwei Tage laufen werden und die Möglichkeit zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft bieten. „Die Box-Gala war ein Test, und den haben wir definitiv bestanden“, stellte der BCK-Vorsitzende erfreut fest.