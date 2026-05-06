Fast wären sie nicht mehr dabei in der GFL2, doch dann blieben die Montabaur Fighting Farmers nach langem Bangen doch vor dem Abstieg verschont. Jetzt richten die Westerwälder den Blick nach vorn – und nach oben. Die Ziele sind hoch gesteckt.
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Vor der Zukunft liegt der Blick zurück in die Vergangenheit. Gut acht Monate ist es her, da „lag ein halber Meter zwischen völliger Ekstase und riesiger Enttäuschung“, wie es die Montabaur Fighting Farmers damals selbst formulierten. Am letzten Spieltag der German Football League 2 (GFL2) scheiterten die „kämpfenden Bauern“ aus der Kreisstadt im heimischen Mons-Tabor-Stadion in der letzten Sekunde gegen die Gießen Golden Dragons mit einem ...