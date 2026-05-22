Die Fighting Farmers aus Montabaur stehen nach zwei Siegen zum Saisonauftakt in der GFL2 auf Platz zwei. Doch jetzt müssen sie vor dem ersten Auswärtsspiel personell umplanen. Gegner Biberach hofft trotz schwacher Bilanz auf eine Überraschung.
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Zwei Spiele, zwei Siege, 80 erzielte Punkte: Die Fighting Farmers Montabaur haben sich in der noch jungen Saison der GFL2 Süd schnell sortiert. Nach den Auftakterfolgen gegen die Albershausen Crusaders und die Gießen Golden Dragons wartet nun die erste längere Auswärtsreise des Jahres.