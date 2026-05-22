Umstellungen nach zwei Siegen Farmers setzen in Biberach auf die Tiefe des Kaders Thomas Neumann 22.05.2026, 11:28 Uhr

i Bis jetzt ließen sich die Fighting Farmers (grüne Trikots) nicht aus dem Tritt bringen. Nach zwei Heimsiegen in Montabaur geht es für das Team von Headcoach Michael Treber jetzt auf die erste lange Auswärtsfahrt. Lena Brüngel, Elembee

Die Fighting Farmers aus Montabaur stehen nach zwei Siegen zum Saisonauftakt in der GFL2 auf Platz zwei. Doch jetzt müssen sie vor dem ersten Auswärtsspiel personell umplanen. Gegner Biberach hofft trotz schwacher Bilanz auf eine Überraschung.

Zwei Spiele, zwei Siege, 80 erzielte Punkte: Die Fighting Farmers Montabaur haben sich in der noch jungen Saison der GFL2 Süd schnell sortiert. Nach den Auftakterfolgen gegen die Albershausen Crusaders und die Gießen Golden Dragons wartet nun die erste längere Auswärtsreise des Jahres.







Artikel teilen

Artikel teilen