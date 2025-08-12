Zweiter Heimsieg, zweiter Saisonsieg: Der Zweitligist aus Montabaur hat den Klassenverbleib in der GFL2 weiter vor Augen. Wichtig war eine Leistungsexplosion im letzten Viertel, die auch auf der Tribüne für großen Jubel sorgte.

Die Fighting Farmers Montabaur haben in der German Football League 2 (GFL2) einen enorm wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor erneut lautstarker Kulisse im heimischen Mons-Tabor-Stadion setzten sich die Westerwälder nach einem packenden Football-Krimi mit 41:35 (14:3, 0:11, 14:14, 13:7) gegen die Nürnberg Rams durch. Das Ziel Klassenverbleib lebt weiter.

Die Gastgeber erwischten erneut einen starken Start: Chris Hobson brachte den ersten Touchdown auf die Anzeigentafel (Zusatzpunkt Jamel Hedhli), ehe Nürnbergs Lukas Birkel per Fieldgoal auf 3:7 verkürzte. Gleiches Muster auch bei den nächsten Scores: Tim Edmonds erhöhte für Montabaur auf 14:3, die Gäste wurden aber erneut vor der Endzone gestoppt und konnten ein zweites Mal „nur“ mit einem Fieldgoal antworten. Doch die Führung hielt nicht lange. Die „Rams“ brachten sich mit einem Touchdown von Nicholas Kuzman (samt Two-Point-Conversion) zurück ins Spiel, glichen zur Pause zum 14:14 aus.

Farmers haben im direkten Vergleich die Nase vorn

Und der Schlagabtausch sollte auch nach der Pause weitergehen – zunächst mit leichten Vorteilen für Nürnberg, denn dieses Mal gingen die Gäste zwei Mal in Folge in Führung. Kuzman erhöhte auf 21:14 für die Rams, Edmonds glich zum 21:21 aus. Willie Fedd Jr. bescherte Nürnberg das 28:21, dieses Mal erlief Hobson den Ausgleich (28:28). Zwei Mal stemmten sich die „Farmers“ in dieser Phase erfolgreich dagegen, das Spiel aus der Hand zu geben. Eine starke Reaktion, die im letzten Quarter belohnt wurde.

Denn da drehten die Gastgeber noch einmal richtig auf: Hakim Williams fing einen Pass von Quarterback Jannik Wagner zur 35:28-Führung, bevor Leon Meißner mit einer bis in die gegnerischen Endzone getragenen Interception und der daraus resultierenden 41:28-Führung für großen Jubel sorgte – auf dem Platz und auf der Tribüne. Zwar verkürzten die Rams, angeführt von Quarterback Tobias Kanther, noch einmal durch Kuzman (41:35), am Sieg der Farmers änderte das aber nichts mehr. Wichtig auch: Durch diesen Sieg konnte Montabaur den direkten Vergleich mit den Rams für sich entscheiden. Das kann im Kampf um den Klassenverbleib noch ein wichtiges Detail werden.

„Wichtig ist jetzt, dieses Gefühl mitzunehmen – es stehen noch zwei wichtige Spiele an.“

Farmers-Sportdirektor und Offense Coordinator Kevin Brüngel

Farmers-Sportdirektor und Offense Coordinator Kevin Brüngel lobte die geschlossene Teamleistung: „Alle drei Phasen des Spiels haben gestern zum Sieg beigetragen: Special Teams mit zwei geblockten Field Goals, Defense mit einem Pick Six und die Offense mit starkem Laufspiel und fünf Touchdowns. Die Offense hat drei Quarter wirklich guten Football gezeigt, leider aber im zweiten Viertel den Ball zu schnell abgegeben und so eine Elf-Punkte-Führung verspielt. Die Moral und Einstellung waren aber hervorragend – wir haben uns von Rückständen nicht beirren lassen. Tim Edmonds, Chris Hobson, Devin Mosenbach und die gesamte O-Line sind offensiv hervorzuheben. Die Fans waren unglaublich und haben genau die Stimmung erzeugt, die wir gebraucht haben. Wichtig ist jetzt, dieses Gefühl mitzunehmen – es stehen noch zwei wichtige Spiele an.“

Headcoach Uli Knauer unterstrich den Wert des Schlussspurts: „Wir hatten ein starkes viertes Quarter, und das Team hat alles gegeben. Die Fans waren unser zwölfter Mann, besonders wenn die Defense auf dem Feld stand. Es war eine großartige Stimmung – mit dem passenden Ende für uns.“ Mit diesem Sieg halten die Farmers das Rennen um den Klassenverbleib weiter offen und haben es nun selbst in der Hand, in den zwei noch ausbleibenden Spielen in der Klasse zu verbleiben.