In der GFL2 erlebten die Fighting Farmers Montabaur in Augsburg ein 3:28-Debakel. Dass sich die Defense in der zweiten Halbzeit fing, änderte nichts mehr am deutlichen Ergebnis. Vor allem im zweiten Viertel lief alles gegen die Westerwälder.
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Nach dem Traumstart mit drei Siegen in Folge und dem unglücklichen 16:17 zuletzt im Topspiel gegen die Wiesbaden Phantoms setzte es für die Fighting Farmers Montabaur am fünften Spieltag der German Football League 2 (GFL2) den ersten herben Dämpfer. Bei den Augsburg Centurions musste sich die Mannschaft von Headcoach Michael Treber klar mit 3:28 (0:6, 3:22, 0:0, 0:0) geschlagen geben.