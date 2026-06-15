Montabaur geht mit 3:28 unter Farmers-Defense steht in Augsburg mit Rücken zur Wand Marco Rosbach

Thomas Neumann 15.06.2026, 11:28 Uhr

i Ein schwaches zweites Viertel wurde den Fighting Farmers Montabaur im Auswärtsspiel bei den Augsburg Centurions zum Verhängnis. Lena Brüngel, Elembee

In der GFL2 erlebten die Fighting Farmers Montabaur in Augsburg ein 3:28-Debakel. Dass sich die Defense in der zweiten Halbzeit fing, änderte nichts mehr am deutlichen Ergebnis. Vor allem im zweiten Viertel lief alles gegen die Westerwälder.

Nach dem Traumstart mit drei Siegen in Folge und dem unglücklichen 16:17 zuletzt im Topspiel gegen die Wiesbaden Phantoms setzte es für die Fighting Farmers Montabaur am fünften Spieltag der German Football League 2 (GFL2) den ersten herben Dämpfer. Bei den Augsburg Centurions musste sich die Mannschaft von Headcoach Michael Treber klar mit 3:28 (0:6, 3:22, 0:0, 0:0) geschlagen geben.







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