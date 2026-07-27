Nach vier Niederlagen in Folge hatten die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd) mal wieder Grund zum Jubeln. In Gießen feierten die Westerwälder einen souveränen Auswärtssieg.
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Zuletzt mussten die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd) vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Doch dieser Negativtrend hat nun ein Ende gefunden. Bei den Gießen Golden Dragons setzte sich das American-Football-Team aus dem Westerwald verdientermaßen mit 42:13 durch.