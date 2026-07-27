Klarer Sieg für Montabaur
Farmers beenden in Gießen ihren Negativlauf 
Die Montabaur Fighting Farmers (weiße Trikots) ließen den Kontrahenten aus Gießen kaum zur Entfaltung kommen und feierten in der
Die Montabaur Fighting Farmers (weiße Trikots) ließen den Kontrahenten aus Gießen kaum zur Entfaltung kommen und feierten in der GFL2 (Staffel Süd) einen verdienten 42:13-Auswärtserfolg.
Elembee - Lena Brüngel

Nach vier Niederlagen in Folge hatten die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd) mal wieder Grund zum Jubeln. In Gießen feierten die Westerwälder einen souveränen Auswärtssieg.

Lesezeit 2 Minuten
Zuletzt mussten die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd) vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Doch dieser Negativtrend hat nun ein Ende gefunden. Bei den Gießen Golden Dragons setzte sich das American-Football-Team aus dem Westerwald verdientermaßen mit 42:13 durch.
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