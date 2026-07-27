Klarer Sieg für Montabaur Farmers beenden in Gießen ihren Negativlauf Lukas Erbelding 27.07.2026, 09:35 Uhr

i Die Montabaur Fighting Farmers (weiße Trikots) ließen den Kontrahenten aus Gießen kaum zur Entfaltung kommen und feierten in der GFL2 (Staffel Süd) einen verdienten 42:13-Auswärtserfolg. Elembee - Lena Brüngel

Nach vier Niederlagen in Folge hatten die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd) mal wieder Grund zum Jubeln. In Gießen feierten die Westerwälder einen souveränen Auswärtssieg.

Zuletzt mussten die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd) vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Doch dieser Negativtrend hat nun ein Ende gefunden. Bei den Gießen Golden Dragons setzte sich das American-Football-Team aus dem Westerwald verdientermaßen mit 42:13 durch.







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