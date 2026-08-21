Empfang für Paulina Pirro Fans und Familie rühren Weltmeisterin zu Tränen Tina Paare 21.08.2026, 06:00 Uhr

i Strahlend präsentiert Paulina Pirro (Zweite von rechts) ihre Gold- und Silbermedaillen, die sie bei WM und EM gewonnen hat. Mit der Welt- und Europameisterin freuen sich ihre Eltern, Andrea Hausmann und Matthias Pirro (links), sowie KSV-Sportwart Walter Senft. Tina Paare

Sie ist das sportliche Aushängeschild von Feilbingert und des KSV Bad Kreuznach: Die Slalomkanutin Paulina Pirro feierte in einer bärenstarken Saison tolle Erfolge und nun mit ihren Fans am KSV-Klubheim.

Als Paulina Pirro sich den Weg zum KSV-Vereinsheim bahnt, wird es laut, richtig laut. Alle jubeln ihr zu, applaudieren, und im Zusammenspiel mit den Ratschen, die die herausragende Kanutin schon bei ihren WM- und EM-Läufen angespornt hatten, entwickelt sich ein ohrenbetäubender Lärm.







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