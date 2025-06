Früher verschaffte er sich auf dem Fußballplatz Respekt, heute lehrt Jonas Klein seine Gegner im Boxring das Fürchten. Vom talentierten Bezirksliga-Kicker zum Box-Profi: Am Freitagabend steht für Klein der nächste große Schritt an.

Jonas Klein absolviert an diesem Freitagabend in der Ransbach-Baumbacher Stadthalle seinen ersten Profi-Boxkampf. Der Lokalmatador, der vor seinem Wechsel zum Faustkampf für die SF Höhr-Grenzhausen auf dem Fußballplatz treffsicher war, steigt gegen Caglar Genc in den Ring, der von fünf Profikämpfen noch keinen verloren hat.

i Zuletzt in Weißenthurm erfolgreich, jetzt in Ransbach-Baumbach im Ring: Diego Adsurjan von Punch Up Boxing aus Neuwied. René Weiss

„Unser Rohdiamant Jonas ,BamBam’ Klein gibt sein Profidebüt im Boxen – und das vor heimischer Kulisse“, verspricht Ausrichter „Butzis Fitness“ aus Ransbach-Baumbach vor der „Pro Boxing Night“ in der Stadthalle. Jahrelange harte Arbeit solle sich nun auszahlen. „Wir versprechen euch die besten Kämpfe, die der Westerwald je gesehen hat“, lautet das Versprechen.

Diego Adsurjan steht ebenfalls vor seinem ersten Profikampf

Auch der für Punch Up Boxing aus Neuwied kämpfende Diego Adsurjan, der kürzlich das spektakuläre Turnier in Weißenthurm gewonnnen hat, wird in er Westerwälder Töpferstadt sein Profi-Debüt geben. Der Boxabend in Ransbach-Baumbach beginnt an diesem Freitagabend um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.