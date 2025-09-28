KTV besiegt Obere Lahn Europameister springt ein und verzückt Koblenzer Turner Kilian Jorde 28.09.2025, 13:16 Uhr

i Der Koblenzer Elias Jaffer (rote Hose) wird für seine starke Übung abgeklatscht, rechts legt KTV-Trainer Ralf Schall seine Hand auf Jaffers Schulter. Jörg Niebergall

Eine beeindruckende Vorstellung haben die Koblenzer Kunstturner bei ihrem Heimkampf auf dem Asterstein gezeigt. Der Oberen Lahn ließ die KTV nicht den Hauch einer Chance.

Die KTV Koblenz hat in der 2. Kunstturn-Bundesliga Nord einen Auftakt nach Maß hingelegt. In der Sporthalle der Realschule auf dem Asterstein fertigten die Koblenzer vor 340 Zuschauern die KTV Obere Lahn mit 67:13 (12:0 nach Gerätepunkten) ab. Das Team vom (R)Eck sicherte sich mit dieser souveränen Vorstellung den ersten Tabellenplatz.







